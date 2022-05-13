Trabzonspor'dan tepki çeken bilet fiyatlarında değişiklik

Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında Altay ile karşılaşacak olan Trabzonspor bu maçı kendi stadı yerine İstanbul’daki Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynayacak. Antalyaspor maçında taraftarların sahaya girmesiyle zeminin bozulması nedeniyle İstanbul’a alınan maç için bilet fiyatları yüksek bulundu.

Bordo-mavili kulüp dün açıkladı maç fiyatlarını 500 TL ile 4 bin TL arasında açıkladı. Bu fiyatlar ise takımlarını görmek isteyen binlerce Trabzonspor tarafından sosyal medyada eleştirildi.

Trabzonspor Kulübü de taraftarların tepkisinin ardından Altay maçının bilet fiyatlarında değişikliğe gitti. 15 Mayıs Pazar günü oynanacak maçın biletleri 100 TL ile 750 TL’ye düşürüldü.

Güncellenen bilet fiyatları şu şekilde:

BATI VIP: 750 TL

BATI ALT: 400 TL

BATI ORTA/ÜST: 350 TL

DOĞU ALT/ÜST: 200 TL

GÜNEY: 100 TL

KUZEY: 100 TL

Ağaoğlu'nun açıklaması

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu resmi site üzerinden açıklama yaparak taraftarlara seslendi ve değişikliğe gidildiğini belirtti. Açıklama şöyle:

“Değerli Trabzonsporlular;

15 Mayıs 2022 tarihinde İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda takımımızın Altay ile oynayacağı karşılaşmanın bilet fiyatları İstanbul ve çevre illerde oturan taraftarlarımızdan gelen yoğun istek doğrultusunda yeniden düzenlenmiştir. Karşılaşma için biletlerini daha önceden almış olan taraftarlarımızın ücret farkları ise hesaplarına iade edilecektir. Siz değerli taraftarlarımızın bilgisine arz ederim.

Saygılarımla.”