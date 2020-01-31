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Spor

Trabzonspor'da son günde 3 imza

Bordo-mavililer ara transfer döneminde toplam 5 oyuncu transfer etti

31 Ocak 2020 19:47

Trabzonspor transferin son gününde üç futbolcuya birden imza attırdı. Guilherme, Messias ve Da Costa ligin geri kalan bölümünde bordo mavili forma ile mücadele edecek.

Ara transferde daha önce Badou Ndiaye ve Bilal Başaçıkoğlu'nu kadrosuna katan bordo mavililer bugün Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP)'a üç bildirimde bulundu.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun katılımıyla gerçekleşen imza töreninde Guilherme ile 1.5 yıl kiralık, Da Costa ile 1 yıl opsiyonlu yarım sezon ve Messias ile 2 yıl opsiyonlu yarım sezonluk mukavele imzalandı.

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