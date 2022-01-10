Trabzonspor'da gözler stoper transferinde

Süper Lig'in lideri Trabzonspor, kanat ve sol bek takviyelerinin ardından stoper transferine yöneldi. Listede Kaan Ayhan, Samuel Gigot ve Salcedo isimleri öne çıkıyor.

Edgar'ın sezonu kapatmasının ardından nokta atışı bir transfer için harekete geçen bordo mavililer, öncelikli hedef olarak Kaan Ayhan'ı belirlemişti. Milli stoper Trabzonspor'a gelmeye soğuk bakmasa da, kulübü Sassuolo yüksek rakamda diretiyor. İlk etapta 8 milyon Euro'dan kapıyı açan İtalyanlar'ın bu rakamı en fazla 6 milyon Euro seviyelerine çekebileceği öğrenilirken, bordo mavili yönetim çok zor gözüken bu transferde pes etmiş değil. Trabzonspor zorunlu satın almalı kiralama formülü üzerinden şartları zorluyor. Sassuolo ise diretiyor.

Karadeniz ekibi bir yandan da yabancı listesindeki stoperlerle temaslarını sürdürüyor. 6 aylık kontratları kalan Samuel Gigot ve Carlos Salcedo öne çıkan isimler. Ancak her iki oyuncunun da pek çok talibi var. Spartak Moskovalı Gigot ile Trabzonspor dışında 5 kulüp daha ilgileniyor. Tigres'ten ayrılmaya hazırlanan Salcedo'yu ise Porto ile Palmeiras'ın da istediği iddia edildi.