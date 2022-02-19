Trabzonspor'da Alanyaspor maçı öncesi 6 eksik

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor'la karşılaşacak Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu. Bordo-mavili takımda 6 oyuncu kadroda yer almadı.

Süper Lig'de pazar günü Alanyaspor'a konuk olacak Trabzonspor'un kamp kadrosu açıklandı.

Sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Anders Trondsen ve İsmail Köybaşı'nın yanı sıra Covid-19 testleri pozitif çıkan Abdülkadir Ömür ve Stefano Denswil'e ek olarak Enis Destan'da kadroda yer almadı.

Trabzonspor'un Alanyaspor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

"Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Muhammet Taha Tepe, Serkan Asan, Bruno Peres, Dorukhan Toköz, Tymoteusz Puchacz, Vitor Hugo, Taha Altıkardeş, Ahmetcan Kaplan, Hüseyin Türkmen, Murat Cem Akpınar, Berat Özdemir, Emmanouil Siopis, Anastasios Bakasetas, Yunus Mallı, Edin Vişça, Yusuf Erdoğan, Jean Evrard Kouassi, Anthony Nwakaeme, Andreas Cornelius, Djaniny Semedo, Fode Koita"