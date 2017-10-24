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Spor

Trabzonspor, Çorum'a 8 eksikle gitti

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- ZİRAAT Türkiye Kupası 4’üncü Turu’nda yarın deplasmanda Çorum Belediyespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maç için Çorum’a gitti

24 Ekim 2017 17:30

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- ZİRAAT Türkiye Kupası 4’üncü Turu’nda yarın deplasmanda Çorum Belediyespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maç için Çorum’a gitti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde saat 11.00’de teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, saat 14.00’te özel uçakla Merzifon’a hareket etti. Trabzonspor’un buradan da kara yoluyla Çorum’a geçeceği belirtildi.
Bordo-mavililerin Çorum kafilesinde Esteban, Uğurcan, Arda, Pereira, Kamil Ahmet, Durica, Uğur, Mas, Abdurrahim, Mustafa, Okay, Onazi, Batuhan, Bero, Bongonda, Castillo, Volkan Şen, Rodallega, ve N’doye olmak üzere toplam 19 oyuncu yer aldı. Sakatlığı bulunan Burak, Kucka, Hubocan, Abdülkadir, cezalı olan Sosa ve Yusuf’un yanı sıra Onur ile Olcay Çorum’a götürülmedi.

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