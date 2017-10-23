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Spor

Trabzonspor, Çorum Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Tolga SAĞLAM - Selçuk BAŞAR / TRABZON,(DHA)- Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4’üncü Tur mücadelesinde 25 Ekim Çarşamba günü deplasmanda TFF 3’üncü Lig ekibi Çorum Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün saat 17

23 Ekim 2017 21:47

Tolga SAĞLAM - Selçuk BAŞAR / TRABZON,(DHA)-

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4’üncü Tur mücadelesinde 25 Ekim Çarşamba günü deplasmanda TFF 3’üncü Lig ekibi Çorum Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün saat 17.00’de yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına açık olarak yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Burak, Kucka, Hubocan ve Abdülkadir Ömür katılmadı. Antrenman öncesi teknik direktör Rıza Çalımbay bir süre kaptan Onur Recep Kıvrak ile sohbet etti. Antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması yapıldı, son bölümde ise yarı sahada taktik maç oynandı. Neşeli oldukları görülen futbolcular, sık sık birbirleriyle de şakalaştılar. Trabzonspor yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak saat 14.00\'de özel uçakla Çorum\'a hareket edecek.
ANTRENMANA ZİYARET
Bu arada antrenman öncesi Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen ile diğer kurul temsilcileri de antrenmanı izleyerek, teknik direktör Rıza Çalımbay\'a başarılar diledi.
TEKELİOĞLU 1461 TRABZON İLE ANLAŞTI
Öte yandan, TFF 3’üncü Lig’de mücadele eden 1461 Trabzon’un teknik direktör Sadi Tekelioğlu ile anlaştığı bildirildi. Bordo-mavi beyazlı takımın yarın Tekelioğlu ile resmi sözleşme imzalayacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Antrenmandan görüntüler
-Çalımbay’a ziyaret

FOTOĞRAFLI

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