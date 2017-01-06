Trabzonspor Caceres'le anlaştı

Trabzonspor, uzun süredir devam eden stoper arayışını sonuçlandırdı. Spartak Moskova'da oynayan Serdar Taşçı'yla görüşen ancak anlaşma zemini sağlayamayan bordo mavililer Juventus'la yollarını ayıran Martin Caceres'le prensipte anlaştı.

Sabah'ın haberine göre; 29 yaşındaki futbolcunun pazartesi günü İstanbul'a geleceği ve yapılacak sağlık kontrollerinin ardından transferin resmileşeceği belirtildi.

Caceres'in bonservisinin elinde olması bu transferi kolaylaştıran en önemli etken olduğu ifade edildi.

Bir dönem Galatasaray'ın da istediği, 2015/16 sezonunda Juventus formasını 8 kez terleten 29 yaşındaki savunmacı bu sezon sadece Urugay Milli Takımı ile Dünya Kupası Güney Amerika Elemelerinde 4 maçta görev aldı ve 2 kez rakip fileleri havalandırdı.