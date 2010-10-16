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Spor

TRABZONSPOR BU KEZ YENMEK İSTİYOR TRABZON (A.A)

16 Ekim 2010 14:19

-TRABZONSPOR BU KEZ YENMEK İSTİYOR TRABZON (A.A) - 16.10.2010 - Trabzonspor ile Kasımpaşa yarın İstanbul'da yapacakları maç ile birlikte Spor Toto Süper Lig'de 5. kez karşı karşıya gelecek. Trabzonspor, Kasımpaşa deplasmanında yaptığı 2 maçta da rakibini yenme başarısı gösteremedi. İki takım arasında bugüne dek yapılan 4 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 2-1'lik üstünlüğü bulunuyor. 1 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldılar. Bordo-mavililer, 5 gol atarken kalesinde 4 gol gördü. -DEPLASMANDA GALİBİYETİ YOK- Trabzonspor, Kasımpaşa deplasmanında yaptığı 2 maçta da rakibini yenme başarısı gösteremedi. Bordo-mavililer, 2007-2008 sezonunda golsüz berabere kaldığı rakibine geçen sezon 3-1 mağlup olmuştu. -GEÇEN SEZONKİ AĞIR YENİLGİ- Trabzonspor, geçen sezon Kasımpaşa karşısında deplasmanda aldığı 3-1'lik yenilgi ile kötü bir süreç yaşamıştı. Ligin 13. haftasında alınan sonucun ardından teknik direktör Hugo Broos'un görevine son verilmiş ve bordo - mavili takımda, Egemen, Song, Gökhan, Sylva ve Engin kadro dışı bırakılmıştı. 

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