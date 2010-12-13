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Ekonomi

TRABZONSPOR BORSADA DA GÜLDÜRDÜ İSTANBUL (A.A)

13 Aralık 2010 20:43

-TRABZONSPOR BORSADA DA GÜLDÜRDÜ İSTANBUL (A.A) - 13.12.2010 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe yatırımcısına kaybettirirken, Trabzonspor yatırımcısına kazandırdı. Hafta sonu Süper Toto Süper Lig'inde oynadıkları maçları kaybeden Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbehçe, bugün Borsa'da da yatırımcısını üzdü. Trabzonspor ise İstanbul Büyükşehir Belediye maçını kazanarak ilk yarıyı lider olarak tamamlamayı garantilemişti. İMKB'de işlem gören Beşiktaş Futbol Yatırımları hisseleri günlük yüzde 3,10 oranında, Galatasaray Sportif hisseleri günlük 3,49 oranında, Fenerbahçe Sportif hisseleri de günlük yüzde 3,49 oranında değer kaybetti. Trabzonspor Sportif hisseleri ise günü yüzde 7,93 oranında değer artışı ile kapattı.   

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