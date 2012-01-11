-Trabzonspor bir üst tura yükseldi TRABZON (A.A) - 11.01.2012 - Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Trabzonspor, Bank Asya 1. Lig takımlarından İstanbul Güngörenspor'u 2-0 yenerek bir üst tura yükseldi. 60. dakikada Alanzinho'nun ara pasında topla buluşarak ceza alanına giren Adrian'ın şutunda meşin yuvarlak, kaleci Egemen'de kaldı. 61. dakikada Henrique'nin topuk pasında savunmanın arkasında topla buluştuktan sonra kaleci Egemen ile karşı karşıya kalan Sercan, meşin yuvarlağı kalecinin solundan filelere gönderdi: 2-0. 72. dakikada Alanzinho'nun topuk pasında ceza alanı içindeki Adrian'ın şutunda top, yandan auta gitti. 82. dakikada kalesini terk eden Egemen'in ceza yayı üzerinden uzaklaştırmak istediği top, Jebrin'in önüne düştü. Bu futbolcunun uzak mesafeden aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak, üst ağlarda kaldı. 87. dakikada Serkan'ın pasında ceza alanı içindeki Sercan'ın düzgün ve sert vuruşunda top, üst direğe çarptıktan sonra auta çıktı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Trabzonspor, sahadan 2-0'lık galibiyetle ve bir üst tura adını yazdırarak ayrıldı. Stat: Hüseyin Avni Aker Hakemler: Kutluhan Bilgiç xxx, Cevdet Kömürcüoğlu xxx, Ahmet Şimşek xxx Trabzonspor: Onur xxx, Celustka xxx, Giray xxx, Mustafa xxx (Dk. 70 Olcan xx), Ferhat xxx, Serkan xx, Barış Ataş xx (Dk. 58 Jebrin xx), Adrian xx, Sercan xxx, Alanzinho xxx (Dk. 81 Cech x), Henrique xxx İstanbul Güngörenspor: Egemen xx, Mustafa xx, İbrahim Arıkan xx, Kürşat xx (Dk. 77 İbrahim Necipoğlu x), Hakan xx, Mehmet x (Dk. 71 Boateng x), Semih x (Dk. 46 Sinan x), Tunç xx, Ampong xx, Pekin xx, Aidoo xx Goller: Dk. 11 Alanzinho, Dk. 61 Sercan (Trabzonspor) Sarı kart: Dk. 48 Barış Ataş (Trabzonspor)