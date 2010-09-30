-TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ'I GÖZÜNE KESTİRDİ TRABZON (A.A) - 30.09.2010 - Trabzonspor'da asbaşkanlık görevini de yürüten kulüp genel sekreteri Hasan Yener, Beşiktaş maçında bordo-mavili futbolcuların sezon başındaki performansla sahada olacaklarını ve bu maçı galibiyetle kapatacaklarını düşündüklerini söyledi. Yener, yaptığı açıklamada, ligin son 2 haftasında aldıkları sonuçların camiada biraz olumsuzluk ve karamsarlık düşüncesi oluşturduğunu, ancak Trabzonspor'un kaliteli bir futbolcu kadrosuna sahip olduğunu belirterek, ''Sezon başında maçlar kazanan, Süper Kupa'yı alan, methiyeler düzdüğümüz bu futbolcu arkadaşlarımızdı. Futbol takımlarında böyle düşüşler olabileceği bir gerçek. Pazar günkü maçta arkadaşlarımızın sezon başındaki performanslarıyla sahada olacağını ve bu maçı galibiyetle kapayacağımızı düşünüyoruz. Zor bir maç olacak. Beşiktaş ligin iyi takımlarından biri. Öncelikle inanmak lazım. İyi çalışıyor, hazırlanıyoruz. Umuyorum, kazanan biz oluruz'' diye konuştu. Sezon başında tespit ettikleri bir prim yönetmeliklerinin olduğunu anlatan Yener, ''O yürürlüğe girecek. Elbette derbi maçlarının prim için de ayrıcalığı var. Normal maçlar gibi değildir. Bunları uygulayacağız. Bunun haricinde prim konusunda farklı bir uygulamamız olmayacak'' dedi. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Rapid Wien ile deplasmanda karşılaşıp Trabzon'a gelecek olmasının kendileri için bir avantaj olabileceğini kaydeden Yener, şunları söyledi: ''Futbol takımlarının haftada iki maç yapma alışkanlıklarının olması lazım. Beşiktaş, bir seyahat yapacak, zorlu bir maç oynayacak ve Trabzon'a gelecek. Elbette bunun onlar açısından dezavantajları olabilir. Ama bu tür dezavantajları düşünüp, Trabzonspor'un sahaya çıkması doğru değil. Beşiktaş'ı futbolumuzla yenmeye çalışacağız. Ligde kaybetmeyecek takım yok. Şu anda Trabzonspor'un yarışta yer alan takımlarla arasında önemli bir puan yok.''