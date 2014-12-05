Trabzonspor beraberlikle yetindi

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda, Keçiörengücü ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı. Üç grupta ilk hafta maçları tamamlandı.

Karşılaşmanın 15. dakikasında İshak'ın pasında topla Keçiörengücü kalesinin sol çaprazında buluşan Serdar Gürler'in plase vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üstünden az farkla auta gitti.

23. dakikada İshak'ın Keçiörengücü ceza alanının sol çaprazından attığı sert şutta kaleciden seken top yan direğe çarparak, oyun alanına döndü.

35. dakikada Yıldıray'ın Trabzonspor ceza alanının sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta, kaleci İbrahim meşin yuvarlağı son anda direğin dibinden tokatlayarak, kornere gönderdi.

43. dakikada Yıldıray, Ferit'in pasında topun gelişine sert vurdu. Kaleci İbrahim Demir, son anda meşin yuvarlağı tokatlayarak, kale direğinin üstünden kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

48. dakikada Ferit'in pasıyla Trabzonspor ceza alanını karşıdan gören pozisyonda topla buluşan Gökhan'ın vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci İbrahim iki hamlede kontrol etti.

53. dakikada Fatih'in ortasında, Yatabare'nin uygun durumda yaptığı kafa vuruşunda kaleci Burak meşin yuvarlağı son anda kornere gönderdi.

59. dakikada kaleci İbrahim'in uzaklaştırmak istediği topu, Efe Can Çölbekler kontrol etti. Bu futbolcunun bekletmeden yaptığı vuruşta, kalesine dönmeye çalışan İbrahim meşin yuvarlağı son anda tokatlayarak, hatasını telafi etti.

65. dakikada Mehmet Ekici'nin kullandığı serbest vuruşta, Yatabare'nin ceza alanından yaptığı kafa vuruşunda kaleci Burak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

82. dakikada kendi yarı sahasından aldığı topu Trabzonspor ceza alanına kadar taşıyan Yıldıray, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

90+4. dakikada Mehmet Ekici'nin kullandığı serbest vuruşta, Keçiörengücü ceza alanında oluşan karambolde topa dokunan Waris, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1

Karşılaşma 1-1 sona erdi.