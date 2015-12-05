Trabzonspor başkanını seçiyor

Trabzonspor camiası, kulübün 50. yılında görevde olacak yeni başkanını seçiyor. Mevcut başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, Muharem Usta ve Celil Hekimoğlu'nun aday olduğu kongrede bugün yapılan ibra oylamasında, Hacıosmanoğlu yönetimi oy çokluğu ile ibra edildi. Başkanlık seçiminin yarın yapılacağı kongrede olağanüstü güvenlik tedbirleri alındı ve salonun girişine, "Silahla girmek yasaktır" yazısı asıldı.

Trabzonspor Kulübü'nün 70. genel kurulu başladı. Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve yarın yapılacak seçimle tamamlanacak olağan genel kurulda, İbrahim Hacıosmanoğlu, Celil Hekimoğlu ve Muharrem Usta başkanlık için yarışacak. İkinci gün seçimin gerçekleştirileceği genel kurulda, 9 bin 997 üyenin oy verme hakkı bulunuyor.

Kulüp genel sekreteri Köksal Güney'in konuşmasıyla saat 10.50'de başlayan genel kurulda 3 adayın ortak kararıyla gösterilen Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, oy çokluğuyla kongre divan başkanı seçildi.

Borç 397 milyon lira

Açılış ve gündemin oylanmasının ardından Trabzonspor Genel Müdürü Sinan Zengin, yönetim kurulunun idari ve mali faaliyet raporunu okudu. Denetleme Kurulu üyesi İsmet Keskin ise, 31 Ekim 2015 tarihi itibariyle Trabzonspor Kulübü Derneği'ne bağlı 6 şirketin toplam borcunun ise 453 milyon 77 bin lira olduğunu açıkladı. Kulübün kısa vadeli varlıklarının 55 milyon 995 bin lira olduğunu vurgulayan Keskin, kulübün net borcunun ise 397 milyon 82 bin 380 lira olduğunu kaydetti.

Hacıosmanoğlu yönetimi ibra edildi

Kongre Divan Başkanlığı, yönetimin idari ve mali yönden ibrasını üyelerin oyuna sundu. Tartışmalı geçen sayım sürecinin ardından Divan Başkanı Ahmet Metin Genç, oy çokluğuyla yönetim kurulunun ibra edildiğini açıkladı. Bazi üyeler, oyların sağlıklı bir şekilde sayılmadığını belirterek, kongre divanına tepki gösterdi.

İşte, yarın kürsüye çıkıp üyelerden oy isteyecek olan üç başkan adayının vaatleri ve yönetim kurulu listeleri:

Usta'nın kozu Lucescu, vaadi şampiyonluk

Takımın başına Lucescu’yu getireceğini söyleyen Usta, 50. yılda şampiyonluk vaadinde bulunuyor.

İade-i itibar söylemiyle başkanlığa ikinci aday oldu. Vizyoner imajı ve projeleriyle iyi bir destek yakalamış görünüyor Mircea Lucescu ile anlaştığını söylemesi heyecan yarattı. Basketbol şubesindeki başarıda büyük pay sahibi olarak camianın güvenini kazanan Usta, uzlaşmacılığı ve mali sorunları çözeceğine dair verdiği inançla puan topluyor. Ekonomik başarının sportif başarıyla sağlanabileceğini söyleyen Usta’nın en büyük projesi 50. yılda şampiyonluk.

Projeleri

- 50.yılda şampiyonluk

- Kartal’da Trabzonspor tesisleri

- HES Projesi

- İstanbul tesisleri

- Akyazı’ya isim sponsoru

Yönetim listesi

- Ahmet Çubukçu

- Nevzat Aydın

- Önder Bülbüloğlu

- Zeki Öztürk

- Gençağa Meriç

- Suat Şen

- Orhan İlarslan

- Coşkun Bülbül

- Prof. Dr. İsmail Yüksek

- Ali Rıza Egemen

- Gökhan Saral

- Prof. Dr. Asım Ören

- Mehmet Yiğit Alp

- Emre Aksoy

- Okan Alemdaroğlu

- Tuncay Bekiroğlu

- Özer Bayraktar

- Yiğit Oğuz Duman

- Adem Beder

- Fatih Vardaroğlu

- Erhan Çimşir

Kongrenin yapıldığı Hayri Gür Spor Salonu'nun girişine, "Kongre saonuna silahla girmek yasaktır. Lütfen silahınızı teslim ediniz' yazısı asıldı.

Hacıosmanoğlu'nun en büyük desteği Ağaoğlu

Çok fazla propaganda yapmadı. En büyük sükseyi yeğeni Ali Ağaoğlu’ndan aldığı destekle yaptı.

DİĞER iki rakibine göre propagandaya geç başladı. En büyük destek yeğeni olan ünlü işadamı Ali Ağaoğlu’ndan geldi. Ağaoğlu, ekonomik anlamda Hacıosmanoğlu’nun en büyük kozu olarak görülüyor. Diğer iki adayın birleşmemesi nedeniyle oyların bölünecek olması da bir diğer avantajı. Kulübe sonradan üye yapılan 1632 kişinin mahkeme kararı nedeniyle oy kullanamayacak olması bir tedirginlik yaratsa da Hacıosmanoğlu, destekçilerine güveniyor.

Projeleri

- Anadolu Kulüpleri ile bütünleşme projesi

- Kartal’da iki adet gayrimenkul projesi,

- Akyazı Projesi geliştirmesi

Yönetim listesi

- Fahrettin Çebi

- Sefer Kapucuoğlu

- Nevzat Kaya

- Resul Kalkan

- İbrahim Coşkuner

- Kadem Çakıroğlu

- Köksal Güney

- Necip Sevinç

- Ömer Yeşilyurt

- Mehmet Karaoğlu

- Hakan Gedikli

- Ali Haydar Baş

- Mehmet Terzi

- Fazlı Çilingir

- Muammer Şahin

- Göksel Günal

- İrfan Altunel

- Lokman Sadıklar

- Ali Uzunay

Hekimoğlu mahalle mahalle çalıştı tabana iyi indi

Yönetim listesi ağır toplardan oluşuyor. Sıkı bir çalışma yapan Hekimoğlu, özellikle tabana seslendi.

Bir önceki seçimde Muharrem Usta’nın listesindeydi. Hacıosmanoğlu’nun ilk başkan yardımcısı Sebahattin Çakıroğlu’nu yanına alan Celil Hekimoğlu’nun listesi daha çok ağır topa sahip.

Çalışmalarını mahalle mahalle yürüten ve tabana hitap eden Hekimoğlu’nun en büyük avantajıysa kulübü Trabzon’dan yöneceğini söylemesi.

Projeleri

- TrabzonsporTV

- TS Clup’ları yenilemek

- İstanbul’da pilot takım

- ScoutTS ekibi kurmak

- Altyapı Vizyon Projesi

- 1461 Vizyon Projesi

- Lider Kadınlar Platformu

Yönetim listesi

- Mustafa Gültepe,

- Sebahattin Çakıroğlu

- Kemal Halil

- Davut Yurttaş

- Faruk Kanca

- Harun Kaya

- Hakan Orhan

- Mehmet Ongan

- Alper Bektaş

- Süleyman Kalemci

- Ali Kemal Denizci

- Bekir Bülbüloğlu

- Turgut Öksüz

- Hakan Kulaçoğlu

- Hüseyin Örs

- Sezai Oflaz

- Sezgin Oğul

- Kenan Bilge

- Sami Keresteci

- Ahmet Akyurt