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Spor

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta aday olmayacağını açıkladı

"Ahengimiz bozuldu. Ersun Hoca ile yaşadığımızı Rıza Hoca ile yaşadık"

05 Nisan 2018 02:00

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da başkanlığa aday olmayacağını açıkladı.

TRT Spor'a konuk olan Muharrem Usta, "Fatih Terim ile de görüştüm evet. Ama çok çeşitli nedenlerle olmadı. Haliyle Rıza Hoca ile anlaştık. Rıza Hoca ile çok iyi bir seri yakaladık. 2.2 puan ortalaması.. Biz bu takımı ne Ersun için kurduk, ne de Rıza Hoca için kurduk. Trabzonspor için kurduk." dedi.

Sözlerine devam eden Usta, "Rıza Hoca eksiklerimiz olduğunu söyledi. 2.2 puan alan takım, daha sonra inanılmaz kırılma yaşadı. Ahengimiz bozuldu. Ersun Hoca ile yaşadığımızı Rıza Hoca ile yaşadık. Rıza Hoca'yı suçlamak için söylemiyorum. Şanssızlıklar yaşadık. Takımın motivasyonu iyice dağıldı. 50. ile ilgili kurduğumuz hayaller, maalesef gerçekleşmedi" açıklamasını yaptı.

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