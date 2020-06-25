Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: TFF içinde paralel bir yapılanma mı var?

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, önceki gün katıldığı bir televizyon programında, Türkiye Futbol Federasyonu'nda paralel bir yapılanma olduğuna ilişkin, "Trabzon Barosu, savcılığa bu isimlerle alakalı olarak ve birtakım iddiaları gerekçe göstererek suç duyurusunda bulundu. Bu konuda biz de TFF'ye başvurduk, açıklama bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Trabzon Barosu'ndan Göksel Gümüşdağ hakkında suç duyurusu

Sabah Gazetesi, Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları sonrası, Trabzonspor'un TFF'ye yazılı olarak yaptığı resmi başvurunun detaylarına ulaştı.



Bordo-mavili kulübün TFF'ye yaptığı başvuruda, Trabzon'da yerel gazetelerin manşetleri ve Trabzon Barosu'nun Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Türkiye Futbol Federasyonu kurullarında görevli bazı kişiler hakkında yaptığı suç duyurusu da yer aldı.

Başvuru maddeleri

1- Federasyonda bir yapılanma mı var?

Trabzonspor Kulübü TFF'ye yaptığı başvuruda TFF'nin tüm kurullarında farklı kulüp başkanlarının etkisinin olduğu ve hakem atamaları başta olmak üzere alınan kararlarda, bu kulüp başkanlarının etkisinin olup olmadığının araştırılmasını talep etti.

2- Hakemler neye göre belirleniyor?



Trabzonspor'un yaptığı başvurunun dikkat çekici maddelerinden bir tanesi de 40'ın üzerinde hakemin maç yönetme hakkının bulunduğu Süper Lig'de, neden sürekli olarak aynı hakemlerin bazı takımların maçlarında görevlendirildiği konusu. Bordo-mavili kulüp başvurusunda hangi hakemlerin hangi maçları sürekli yönettiği de istatistikleriyle sundu.

3- Başkanlarla ticare bağlantı var mı?



Yapılan başvurunun önemli maddelerinden bir tanesinde de MHK, Tahkim, Disiplin, Gözlemciler ve Temsilciler Kurulu gibi kritik makamlarda görev yapan kişilerin kulüp başkanları ile ticari ilişkilerinin bulunup bulunmadığının araştırılması yer alıyor.



Bordo-mavili kulübün yaptığı yazılı başvuruyla ilgili TFF'nin henüz Trabzonspor'a bir dönüş yapmadığı ancak bugün yapılacak olan toplantıda, bu başvurunun da gündeme getirileceği öğrenildi.