Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun disipline sevk edilmesini kararlaştırdı.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Talimatlara aykırı hareket" gerekçesiyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi.
Galatasaray'da 7 isim, "Halil Cihan Ünal, Necati Ateş, Şener Özbayraklı, Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Jean Michael Seri, Emre Akbaba" Koronavirüs talimatlarına ve sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
Kayserisporlu Diego ve Mensah, tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.