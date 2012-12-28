Trabzonspor: Bardak taştı, görevi bırakın

Galatasaray'ın ardından Trabzonspor da Fenerbahçeli Meireles'in cezasının indirilmesine sert tepki gösterdi. Federasyon'un misyonunun sona erdiği belirtilen açıklamada, "Gelinen nokta bardağı taşıran son damladır. Bu nedenle bir an önce yapılması gereken, görevi bırakmalarıdır'' denildi.

Fenerbahçeli Raul Meireles'in 12 maçlık cezasının, 4 maça indirilmesiyle ilgili olarak Galatasaray'ın ardından Trabzonspor da sert bir açıklama yayınladı.

Açıklamada şunlar kaydedildi: "Trabzonspor Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "TFF Tahkim Kurulu’nun Fenerbahçeli futbolcu Raul Meireles’in cezasının indirimiyle ilgili almış olduğu karar Türk futbolundaki tükenmişliğin en üst seviyeye ulaştığının son çarpıcı göstergesidir.

Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu adeta bir kulübün her türlü haklarını koruyup gözetmeye hevesli bir yapıda olduğunu bu tavrıyla bir kere daha gözler önüne sermiştir.



'Tahkim işten el çekmeli'



Bugüne kadar o kulübü koruyup gözetmek doğrultusundaki görevini başarıyla yerine getiren (!) Tahkim Kurulu bir an önce sorumluluğu çerçevesinde işten el çekmeli, mensupları da köşelerine çekilip vicdanlarıyla başbaşa kendi muhasebelerini yapmalıdırlar.



'Hakeme tükürmek serbest hale geldi'



Tahkim Kurulu’nun özenle koruduğu ayrıcalıklı kulüp için artık şike, ırkçılık ve hakaretten sonra hakeme tükürmek de serbest hale gelmiştir. Üstelik bu kararın şike zanlısı ve suçlusu ayrıcalıklı kulüp yöneticilerinin TFF binasına kadar gelerek Federasyon Başkanı’yla yaptıkları pazarlıkların ardından alınması, hukuksuzluğun nasıl bütün ülke önünde fütursuzca sergilendiğinin büyük ispatıdır.



'Onlara düşen görev bırakmaları'



Elbette Türkiye Futbol Federasyonu’nun içerisinde de bu gelişmelerden rahatsız olan dirayetli ve haysiyetli mensuplar bulunmaktadır. Onlara düşen; bu anlayışları çerçevesinde görevi bırakmaları, gerekçelerini kamuoyuyla paylaşmaları, futbolumuzun içine düştüğü çirkin tablonun değiştirilmesi adına öncülüğü yapmalarıdır.



'Kulüpler Birliği tiyatroyu seyrediyor'



Kulüpler Birliği ise bu tiyatroyu seyretmekte ve “Bana dokunmayan yılan bin yaşasın” sorumsuzluğuyla hareket etmektedir. Artık bu birliğin mensupları da biran önce kendilerini gözden geçirip bugün başkalarına yaşatılan haksızlıkların yarın karşılarına çıkabileceğini unutmamalıdırlar. Kulüpler Birliği’nin yaşanan bu gelişmelere karşı hangi tavrı takınacağını da büyük bir merakla beklemekteyiz. Onlarda sorumluluklarını bilmeli buna göre cesur tavırlar takınmalıdır.



'Özkahya hangi psikolojiyle maça çıkacak'



Ayrıca sahanın ortasında hakarete uğrayan ve yüzüne tükürülen FIFA listesinde yer alan hakem Halis Özkahya’nın da bundan böyle hangi psikolojiyle maçlara çıkacağı, otoritesini nasıl sağlayacağı ve gördükleriyle ilgili raporları ne düşünerek kaleme alacağı iyice düşünülmelidir. Ama belli ki bu detaylar Türk futbolunu yönetip sözde adalet dağıtanların umurunda bile değildir.



'Buz parçasıyla yaralanırken yaptırım uygulanmadı'



Aynı federasyonun Disiplin Kurulu, Galatasaray ile Hüseyin Avni Aker Stadyumu’nda oynadığımız maçın ardından kulübümüze seyircisiz oynama cezası vermiştir. Ancak ne garip tesadüftür ki bu müsabakada yabancı madde isabet eden oyuncu Trabzonspor formasını giyerken Karabük’te yüzüne atılan sert buz parçasıyla yaralanmış fakat bu eylemle ilgili olarak aynı yaptırım uygulanmamıştır.



'Bardağı taşıran son damla'



Sırf bu çelişki bile PFDK’nın formalara göre nasıl karar verdiğinin en çarpıcı göstergesidir. Bu federasyonun bütün kurullarıyla birlikte Türk futbolundaki misyonu uzun zaman öncesinden sona ermiştir. Gelinen nokta bardağı taşıran son damladır. Bu nedenle biran önce yapılması gereken görevi bırakmaları, ülkemizi ve futbolumuzu kendilerinden kurtarmalarıdır."