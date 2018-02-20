T24 LogoT24 Logo
Spor

Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA) Trabzonspor, Süper Lig'in 23’üncü haftasında 24 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük izinin ardından başladı

20 Şubat 2018 21:54

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA)

Trabzonspor, Süper Lig\'in 23’üncü haftasında 24 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük izinin ardından başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana, sakatlıkları bulunan Esteban ile Mustafa Akbaş katılmadı. Burak Yılmaz’ın kondisyon salonunda, Castillo’nun ise takımdan ayrı çalıştığı belirtildi. Antrenmanda ısınmanın ardından beşe iki top çalışması gerçekleştirildi. Son bölümde ise koşu sonrası dar alanda maç yapıldı. Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Ahmet Çubukçu ve bazı yönetim kurulu üyeleri de antrenmanı izledi.
Bordo-mavililer, yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Antrenmandan görüntüler
- Detaylar

(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tolga SAĞLAMTRABZON DHA Trabzonspor Süper LigCumartesiAytemiz AlanyasporMehmet Ali Yılmaz TesislerindeRızaEstebanMustafa AkbaşBurak YılmazınCastillonunAntrenmandaSonTrabzonspor Kulübü Asbaşkanı AhmetBordomavililer

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24