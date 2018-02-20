Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA)

Trabzonspor, Süper Lig\'in 23’üncü haftasında 24 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük izinin ardından başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana, sakatlıkları bulunan Esteban ile Mustafa Akbaş katılmadı. Burak Yılmaz’ın kondisyon salonunda, Castillo’nun ise takımdan ayrı çalıştığı belirtildi. Antrenmanda ısınmanın ardından beşe iki top çalışması gerçekleştirildi. Son bölümde ise koşu sonrası dar alanda maç yapıldı. Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Ahmet Çubukçu ve bazı yönetim kurulu üyeleri de antrenmanı izledi.

Bordo-mavililer, yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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