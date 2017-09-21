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Spor

Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor karşısında 3 puan peşinde

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR, yarın sahasında konuk edeceği Aytemiz Alanyaspor’u mağlup ederek zirve yarışına ortak olmayı hedefliyor

21 Eylül 2017 14:21

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR, yarın sahasında konuk edeceği Aytemiz Alanyaspor’u mağlup ederek zirve yarışına ortak olmayı hedefliyor.

Süper Lig’de ilk 5 haftada 8 puan toplayan ve zirvenin 5 puan gerisinde yer alan Trabzonspor, 6’ncı haftanın açılış maçında yarın sahasında Aytemiz Alanyaspor’u konuk edecek. Zirve yarışının içerisinde olmayı hedefleyen bordo mavililer, taraftarının da desteğiyle bu maçtan galibiyetle ayrılmaya çalışacak. Karşılaşma saat 20.00’de Şenol Güneş Kompleksi’nde oynanacak.

YANAL’IN MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 11’İNİ KORUMASI BEKLENİYOR

Teknik direktör Ersun Yanal’ın, son oynanan Medipol Başakşehir karşılaşmasındaki ilk 11’ini Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında da büyük oranda koruyacağı öğrenildi. Deneyimli teknik adamın yaşadığı sakatlığın ardından çalışmalara yeni başlayan Onur Recep Kıvrak’ın yerine kalede yine Esteban’ı tercih etmesi, savunmada Pereira, Okay, Mustafa ve Mas’a, orta sahada Kucka, Sosa, Yusuf Yazıcı, Olcay ve Abdülkadir’e, forvette ise yine Burak Yılmaz’a forma vermesi bekleniyor.

AYTEMİZ ALANYASPOR İLE 3’ÜNCÜ RANDEVU

Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor, yarın oynayacakları maçla birlikte tarihinde üçüncü kez karşı karşıya gelecek. İlk kez 2016-17 futbol sezonunun 4’üncü haftasında Alanya Oba Stadı’nda oynanan maçı Aytemiz Alanyaspor 3-0 kazanmıştı ve sezonun ikinci yarısında Şenol Güneş Kompleksi’ndeki karşılaşma ise golsüz eşitlikle sonuçlanmıştı. Bordo mavililer, Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı iki maçtan da galibiyet çıkaramadı ve rakibine karşı gol de bulamadı.

TRABZONSPOR’UN AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11\'İ ŞU ŞEKİLDE:

Esteban- Pereira, Okay, Durica, Mas- Kucka, Sosa- Abdülkadir, Yusuf Yazıcı, Olcay- Burak

SAKAT: Yok

CEZALI: Yok

BILET FIYATLARI: Kategori 6 (Kale Arkaları) 25 TL, Kategori 5 (Doğu 3) 40 TL, Kategori 4 (Doğu 2) 50 TL, Kategori 3 (Doğu 1) 60 TL, Kategori 2 (Batı 2) 70 TL, Kategori 1 (Batı 1) 90 TL, VIP Silver 250 TL, VIP Gold 300 TL, Platinum A-C Blok  400 TL, Platinum B Blok  425 TL, Misafir Tribünü: 30 TL.

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