Trabzonspor Avrupa'ya başı yukarıda veda etti

Trabzonspor deplasmanda Toulouse'ı 1-0 yenmesine karşın turu kaybetti. Bordo-Mavili takımın golü 57. dakikada Ceyhun'dan geldi
TOULOUSE - UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Trabzonspor ilk
maçta kendi sahasında 3-1 yenildiği Toulouse’u 1-0 yendi ancak
Avrupa’ya veda etti.
4. dakikada, Selçuk’un sol taraftan kullandığı serbest atışta, ceza
sahası içerisinde iyi yükselen Giray’ın vuruşunda meşin yuvarlak az
farkla üstünden auta çıktı.
11. dakikada, Selçuk’un pasında sol kanatta topla buluşan Tayfun, topu
sürdükten sonra sert bir şut çekti. Top farklı şekilde auta gitti.
16. dakikada, ceza alanı içerisinde Song’un kaçırdığı topu kazanan Pentecote’un vuruşunda top az farkla auta çıktı.
25. dakikada, Selçuk’un orta sahadan attığı pasla sağ kanatta topla
buluşan Barış, rakibini geçtikten sonra sert bir şut çekti. Kaleci
Blondel’i geçen top, direğe çarparak auta çıktı.
32. dakikada, sağ taraftan Colman’ın kullandığı faul atışında ceza
sahası içinde yükselen Giray’ın kafa vuruşunda top az farkla auta
çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
47. dakikada, Mansare’nin pasında ceza alanı dışında topla buluşan
Pendecote’in şutunda, kaleci Slyva yatarak topu kontrol etti.
52. dakikada, ceza sahası önünde kazanılan serbest atışı kullanan
Colman’ın ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Giray’ın kafa
vuruşunda, top az farkla dışarı çıktı.
55. dakikada, Toulouse ceza sahası önünde oluşan karanbolde top, ceza
sahası önünde bulunan Ceyhun’un önünde kaldı. Bu futbolcunun sert
şutunda, defans oyuncusuna da çarpan top, kaleci Blondel’in solundan
filelerle buluştu: 1-0
60. dakikada, sol kanatta kazanılan serbest atışı kullanan Cetto’nun
ceza sahasına ortasında, arka direkte topla buluşan Pentecote, yakın
mesafeden şutunu çekti. Kaleci Slyva, meşin yuvarlığı kontrol etti.
70. dakikada, sağ kanattan taç atışında topla buluşan Gökhan Ünal,
kafayla topu ceza sahası önünde bulanan Colman’ın önüne indirdi. Bu
futbolcunun ceza sahası içine girdikten sonra yaptığı vuruşta, meşin
yuvarlak defans oyuncusuna çarparak az farklı dışarı çıktı.
74. dakikada, Toulouse ceza sahasında oluşan karambolde ceza önünde
topla buluşan Barış’ın şutunda, kaleci Blondel’den top sekti. Colman
yetişemeyince kaleci Blondel ikinci hamlede topa sahip oldu.
77. dakikada, Sissoko’nun ceza sahası önünden sert şutunda kaleci Slyva topu kontrol etmeyi başardı.
82. dakikada, ceza sahasına yapılan ortada arka direkte bulanan Umut,
kafayla topu Gökhan Ünal’a çıkarttı. Bu futbolcunun yakın mesafaden
kafa vuruşunda kaleci Blondel meşin yuvarlığı çeldi. Tekrar Gökhan
Ünal’ın tamamlamak istediği top, kaleci Blondel’de kaldı. Trabzonspor,
karşılaşmadan 1-0 galip ayrılmasına rağmen elendi.