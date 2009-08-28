Trabzonspor Avrupa'ya başı yukarıda veda etti





Trabzonspor deplasmanda Toulouse'ı 1-0 yenmesine karşın turu kaybetti. Bordo-Mavili takımın golü 57. dakikada Ceyhun'dan geldi



TOULOUSE - UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Trabzonspor ilk maçta kendi sahasında 3-1 yenildiği Toulouse’u 1-0 yendi ancak Avrupa’ya veda etti.

4. dakikada, Selçuk’un sol taraftan kullandığı serbest atışta, ceza sahası içerisinde iyi yükselen Giray’ın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstünden auta çıktı.

11. dakikada, Selçuk’un pasında sol kanatta topla buluşan Tayfun, topu sürdükten sonra sert bir şut çekti. Top farklı şekilde auta gitti.

16. dakikada, ceza alanı içerisinde Song’un kaçırdığı topu kazanan Pentecote’un vuruşunda top az farkla auta çıktı.

25. dakikada, Selçuk’un orta sahadan attığı pasla sağ kanatta topla buluşan Barış, rakibini geçtikten sonra sert bir şut çekti. Kaleci Blondel’i geçen top, direğe çarparak auta çıktı.

32. dakikada, sağ taraftan Colman’ın kullandığı faul atışında ceza sahası içinde yükselen Giray’ın kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

47. dakikada, Mansare’nin pasında ceza alanı dışında topla buluşan Pendecote’in şutunda, kaleci Slyva yatarak topu kontrol etti.52. dakikada, ceza sahası önünde kazanılan serbest atışı kullanan Colman’ın ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Giray’ın kafa vuruşunda, top az farkla dışarı çıktı.55. dakikada, Toulouse ceza sahası önünde oluşan karanbolde top, ceza sahası önünde bulunan Ceyhun’un önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda, defans oyuncusuna da çarpan top, kaleci Blondel’in solundan filelerle buluştu: 1-060. dakikada, sol kanatta kazanılan serbest atışı kullanan Cetto’nun ceza sahasına ortasında, arka direkte topla buluşan Pentecote, yakın mesafeden şutunu çekti. Kaleci Slyva, meşin yuvarlığı kontrol etti.70. dakikada, sağ kanattan taç atışında topla buluşan Gökhan Ünal, kafayla topu ceza sahası önünde bulanan Colman’ın önüne indirdi. Bu futbolcunun ceza sahası içine girdikten sonra yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak defans oyuncusuna çarparak az farklı dışarı çıktı.74. dakikada, Toulouse ceza sahasında oluşan karambolde ceza önünde topla buluşan Barış’ın şutunda, kaleci Blondel’den top sekti. Colman yetişemeyince kaleci Blondel ikinci hamlede topa sahip oldu.77. dakikada, Sissoko’nun ceza sahası önünden sert şutunda kaleci Slyva topu kontrol etmeyi başardı.82. dakikada, ceza sahasına yapılan ortada arka direkte bulanan Umut, kafayla topu Gökhan Ünal’a çıkarttı. Bu futbolcunun yakın mesafaden kafa vuruşunda kaleci Blondel meşin yuvarlığı çeldi. Tekrar Gökhan Ünal’ın tamamlamak istediği top, kaleci Blondel’de kaldı. Trabzonspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrılmasına rağmen elendi.