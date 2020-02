Trabzonspor Asbaşkanı Hacısalihoğlu: “Fenerbahçe maçını kazanmak için oynayacağız"

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA) -

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, Pazar günü sahalarında Fenerbahçe ile oynayacakları müsabakanın Türk futbolu için ne ilk ne de son maç olacağını belirti, “Kazanma arzusuyla sahaya çıkacağız ama bunun bir futbol maçı olduğunu da aklımızdan çıkarmayacağız” dedi.

Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, Fenerbahçe karşısına mutlaka kazanmak arzusunda sahaya çıkacaklarını ve kadronun da bu anlayış içerisinde olduğunu söyledi. Takımın çalışmalarını büyük bir zevkle ve arzu ile sürdürdüklerini belirten Hacısalihoğlu, “Umuyoruz ki maçta arzu ettiğimiz şekilde tamamlanır. Ama her zaman söylediğimiz gibi bu bir futbol maçıdır. Bu karşılaşma Trabzonspor için de Türk futbolu için de ne ilk ne de son maç olacaktır. Kazanma arzusu ile oynayacağız ama maç olduğunu hiç akıldan çıkarmayacağız\" diye konuştu.

“DAHA ÖNCE YAŞANAN OLAYLAR YALNIZ TRABZON’DA OLMUŞ GİBİ GÖSTERİLİYOR”

Maç arifesinde daha önce Trabzon’da yaşanmış olayların gündeme getirildiğini ifade eden Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, şöyle devam etti:

\"Biz hiçbir şekilde futbol dışında hadiselerin olmasını tasvip etmiyoruz. Ancak bu hadiselerin yalnız Trabzon’da oluyor gibi belirtilerek konuya başka bir anlam kazandırmayı da şiddetle kınıyoruz, kasıtlı ve taraflı buluyoruz.\"

“FENERBAHÇE KAFİLESİNİN TRABZON’DA KALMASI DOĞRU BİR İLK”

Fenerbahçe kafilesinin uzun bir süreden sonra Trabzon’da kalması ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı’nın maça gelmesinin doğru düşünceler olduğunu kaydeden Hayrettin Hacısalihoğlu, “Keşke zamanında bunlar yapılmış olsaydı ama her şey için bir ilk var. Bu süreçten sonra bunun da doğru bir ilk olduğunu tespit ediyoruz. İnşallah maç maç gibi sahada oynanır ve sahada biter” ifadelerini kullandı.

ONUR İLE BURAK’A İZİN YOK

Maçtan bir hafta önce kongrenin olduğunu ancak şuanda gündemlerinde Fenerbahçe maçının bulunduğunu ifade eden Hacısalihoğlu, kadro dışı bırakılan ve ardından izin alan Burak Yılmaz ile Onur Recep Kıvrak’a ikinci bir izin verildiği konusuyla ilgili olarak ise, \"Talep olursa değerlendirilir. Olumlu olur ya da olmaz onu bilemeyiz ama şu an öyle bir durumun olmadığını biliyorum” diyerek açıklamalarını tamamladı.

KARAMAN’DAN SAVUNMA UYARISI

Spor Toto Süper Lig’in 13’üncü haftasında Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor’da teknik direktör Ünal Karaman, savunma hattı ile özel olarak ilgileniyor. Antrenmanlarda son oynanan ve 5-0’lık mağlubiyetle sonuçlanan Evkur Yeni Malatyaspor maçına dikkat çeken Karaman’ın, savunma oyuncularından daha dikkatli olmalarını ve doğru pozisyon almalarını istiyor.

