T24 LogoT24 Logo
Spor

Trabzonspor, Antalya'ya gitti

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) -  TRABZONSPOR, Spor Toto Süper Lig’in 31’inci haftasında deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maç için Antalya’ya gitti

27 Nisan 2018 17:28

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) - 

TRABZONSPOR, Spor Toto Süper Lig’in 31’inci haftasında deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maç için Antalya’ya gitti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde saat 10.30’da basına kapalı olarak gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo mavililer, saat 13.35’te tarifeli uçakla Antalya’ya hareket etti.
Trabzonspor’un Antalya kafilesinde Uğurcan, Arda, Esteban, Pereira, Mustafa, Durica, Hubocan, Hüseyin, Sami Can, Abdurrahim, Novak, Batuhan, Kucka, Bero, Onazi, Yusuf, Sosa, Okay, Olcay, N’Doye ve Burak olmak üzere toplam 21 oyuncu bulunurken, sakatlıkları devam eden Onur, Uğur, Kamil Ahmet, Abdülkadir, Rodallega ve ülkesine giden Castillo kafilede yer almadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Trabzonspor’un Trabzon Havalimanı’ndan gidiş görüntüleri

-Detaylar

(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tolga SAĞLAMTRABZON DHASpor Toto Süper LiginAntalyasporAntalyayaMehmet Ali Yılmaz TesislerindeRızaTrabzonsporun AntalyaUğurcan Arda Esteban Pereira Mustafa Durica Hubocan Hüseyin Sami Can Abdurrahim Novak Batuhan Kucka Bero Onazi Yusuf

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24