T24 LogoT24 Logo
Spor

Trabzonspor, Antalya'da son antrenmanını yaptı ANTALYA (A.A)

31 Aralık 2011 16:56

-Trabzonspor, Antalya'da son antrenmanını yaptı ANTALYA (A.A) - 31.12.2011 - Selçuk Kılıç - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısı öncesinde Antalya Belek'te yaptığı 5 günlük kamp çalışmalarını, bu sabah gerçekleştirdiği son antrenman ile tamamladı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, Gloria Golf Otelleri'ne ait sahada kamptaki son idmanını yapan bordo-mavili takımın çalışmasına, sakatlıkları nedeniyle kampa gelmeyen Vittek ve Tayfun haricinde tüm futbolcular katıldı. Kampın ilk günlerinin aksine soğuk ve yağmurlu bir havada yapılan antrenmanda bordo-mavili futbolcular, çift kale maç yaptılar.  Tolga, Celustka, Mustafa, Giray, Piotr, Serkan, Zokora, Adrian, Volkan, Halil ve Burak'tan oluşan beyaz takım ile Onur, Barış Ataş, Glowacki, Aykut, Ferhat, Colman, Barış Özbek, Jebrin, Olcan, Pawel ve Murat Tosun'dan kurulu mavi takım ile 1-1 berabere kaldı. Beyaz takımın golünü Burak Yılmaz kaydederken, mavi takımın sayısı ise Barış Özbek'ten geldi. Teknik direktör Şenol Güneş, kampa geç katılan Alanzinho, Henrique ve Cech ile Gaziantepspor'a transferi gerçekleşme aşamasında olan Sapara'yı ise takımdan ayrı koşturdu. Trabzonsporlu futbolcular, geceyi Antalya'da geçirdikten sonra yarın 14.55'de özel uçak ile Trabzon'a dönecek. -Futbolculara kupalı pasta- Antrenman sonunda Alanya Karadenizliler Derneği üyeleri, Şenol Güneş'e yaş pasta ve çiçekler verdi. Kupa fotoğrafının bulunduğu yaş pastanın üzerindeki ''2010-2011 sezonu şampiyonu Trabzonspor'a başarılar'' yazısı da dikkati çekti. Bordo-mavili futbolculara çiçek veren dernek üyeleri, onlar ile birlikte fotoğraf çektirdiler. -Şener'in yeni yıldan umutlu- Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener, 2011 yılının Türk futbolu açısından hoş geçmediğini belirterek, ''Şike iddianameleri, nezarethaneler, savcılıkta ifade vermeler ile bu yıl böyle geçti. Futbol için iyi bir yıl değildi'' dedi. 2011 yılında olumlu şeylerin de kendi açılarından olduğunu ifade eden Şener, şöyle devam etti: ''Şampiyonlar Ligi'ne katıldık. Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde iyi temsil ettik. Avrupa'da büyük takımlarla ile karşılaşmalara çıktık. Bu Trabzon halkı için iyi oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde yolumuza devam ediyoruz. Ligde ise ilk yarıyı istediğimiz yerde bitiremedik. Ancak, ikinci yarı alacağımız sonuçlarla play-off'a katılmak ve sezonu başarıyla tamamlamak istiyoruz.'' Türk futbolunda olumsuzluklara karşın ilerisi için yine de umutlu olduğunu kaydeden Şener, ''Futbol, çok iyi bir spor. Milyonlar peşinden koşuyor. Ancak, yaşananlar nedeniyle yorulanlar da var. İnşallah düzelir ve yeni yılda güzel günler görürüz'' diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24