-Trabzonspor, Antalya'da son antrenmanını yaptı ANTALYA (A.A) - 31.12.2011 - Selçuk Kılıç - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısı öncesinde Antalya Belek'te yaptığı 5 günlük kamp çalışmalarını, bu sabah gerçekleştirdiği son antrenman ile tamamladı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, Gloria Golf Otelleri'ne ait sahada kamptaki son idmanını yapan bordo-mavili takımın çalışmasına, sakatlıkları nedeniyle kampa gelmeyen Vittek ve Tayfun haricinde tüm futbolcular katıldı. Kampın ilk günlerinin aksine soğuk ve yağmurlu bir havada yapılan antrenmanda bordo-mavili futbolcular, çift kale maç yaptılar. Tolga, Celustka, Mustafa, Giray, Piotr, Serkan, Zokora, Adrian, Volkan, Halil ve Burak'tan oluşan beyaz takım ile Onur, Barış Ataş, Glowacki, Aykut, Ferhat, Colman, Barış Özbek, Jebrin, Olcan, Pawel ve Murat Tosun'dan kurulu mavi takım ile 1-1 berabere kaldı. Beyaz takımın golünü Burak Yılmaz kaydederken, mavi takımın sayısı ise Barış Özbek'ten geldi. Teknik direktör Şenol Güneş, kampa geç katılan Alanzinho, Henrique ve Cech ile Gaziantepspor'a transferi gerçekleşme aşamasında olan Sapara'yı ise takımdan ayrı koşturdu. Trabzonsporlu futbolcular, geceyi Antalya'da geçirdikten sonra yarın 14.55'de özel uçak ile Trabzon'a dönecek. -Futbolculara kupalı pasta- Antrenman sonunda Alanya Karadenizliler Derneği üyeleri, Şenol Güneş'e yaş pasta ve çiçekler verdi. Kupa fotoğrafının bulunduğu yaş pastanın üzerindeki ''2010-2011 sezonu şampiyonu Trabzonspor'a başarılar'' yazısı da dikkati çekti. Bordo-mavili futbolculara çiçek veren dernek üyeleri, onlar ile birlikte fotoğraf çektirdiler. -Şener'in yeni yıldan umutlu- Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener, 2011 yılının Türk futbolu açısından hoş geçmediğini belirterek, ''Şike iddianameleri, nezarethaneler, savcılıkta ifade vermeler ile bu yıl böyle geçti. Futbol için iyi bir yıl değildi'' dedi. 2011 yılında olumlu şeylerin de kendi açılarından olduğunu ifade eden Şener, şöyle devam etti: ''Şampiyonlar Ligi'ne katıldık. Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde iyi temsil ettik. Avrupa'da büyük takımlarla ile karşılaşmalara çıktık. Bu Trabzon halkı için iyi oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde yolumuza devam ediyoruz. Ligde ise ilk yarıyı istediğimiz yerde bitiremedik. Ancak, ikinci yarı alacağımız sonuçlarla play-off'a katılmak ve sezonu başarıyla tamamlamak istiyoruz.'' Türk futbolunda olumsuzluklara karşın ilerisi için yine de umutlu olduğunu kaydeden Şener, ''Futbol, çok iyi bir spor. Milyonlar peşinden koşuyor. Ancak, yaşananlar nedeniyle yorulanlar da var. İnşallah düzelir ve yeni yılda güzel günler görürüz'' diye konuştu.