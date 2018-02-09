Trabzonspor, Ankara'ya gitti

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig\'in 21\'inci haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maç için Ankara\'ya gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri\'nde bugün saat 10.00\'da teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, saat 14.15\'te özel uçak ile Ankara\'ya hareket etti. Takımın havalimanına gelişi sırasında Mehmet Yavuz isimli genç bir taraftar, Abdülkadir, Sosa, Yusuf ve Onur gibi isimler için yaptığı kara kalem çalışmalarını futbolculara göstererek onlarla hatıra fotoğrafı çekildi. Futbolcular da kendilerine oldukça benzeyen resimlere ilgi gösterirken, genç taraftara teşekkür ettiler.

Trabzonspor\'un Ankara kafilesinde sakatlıkları bulunan Burak, Esteban ve Mustafa Akbaş, kart cezalısı Yusuf Yazıcı\'nın yanı sıra izinli olan ve Trabzon\'a bugün dönen Onazi yer almadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Trabzonspor\'un havalimanından görüntüleri

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HABER:TOLGA SAĞLAM, KAMERA: SELÇUK BAŞAR / TRABZON,(DHA) (FOTOĞRAFLI)

