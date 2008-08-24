Trabzonspor Ankaraspor karşısında

Trabzonspor ile Ankaraspor, 24 Ağustos Pazar günü Hüseyin Avni Aker Stadı'nda yapacakları maçta ligde 9. kez karşı karşıya gelecek. Ankaraspor'un 2004-2005 sezonunda lige yükselmesinin ardından bugüne dek 2 takım arasında yapılan 8 maçta 3-3'lük eşitlik bulunuyor. 2 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.



Trabzonspor, bu karşılaşmalarda 13 gol atarken, kalesinde 10 gol gördü. Trabzonspor, Trabzon'da yapılan 4 karşılaşmanın 2'sinde sahadan galibiyetle ayrıldı. 2 galibiyeti de son 2 sezonda elde eden bordo-mavililer, 1'er maç ise beraberlik ve mağlubiyet aldı.



Bordo-mavili takım, sahasında 9 gol atarken, kalesinde 6 gol gördü. İki takım arasında en farklı galibiyeti 2006-2007 sezonunda Trabzonspor, evinde 3-0'lık sonuçla elde etti.

