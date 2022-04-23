Trabzonspor, Adana Demirspor deplasmanında

Spor Toto Süper Lig'de 73 puanla lider durumda bulunan Trabzonspor, 34. haftada bugün Adana Demirspor'a konuk olacak. Yeni Adana Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Müsabaka beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

Ligde son 4 maçında 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak galibiyet elde edemeyen bordo-mavililer, Adana Demirspor karşısında kazanmayı hedefliyor.

Son 7 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Adana Demirspor bu müsabakadan 3 puanla ayrılarak ilk 4 hedefini sürdürmek istiyor.

Karadeniz fırtınası, geçtiğimiz sezon Süper Lig’e yükselen rakibiyle lig tarihinde bugüne kadar 31 kez karşılaştı. 1974 tarihinde başlayan rekabette bordo-mavililer 18 galibiyet ve 4 mağlubiyet alırken 9 kez beraberlik yaşadı. Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 2-0 kazanmayı başarmıştı.

Adana deplasmanında rakibiyle bugüne kadar 15 kez karşılaşan Trabzonspor, bu karşılaşmalardan 6 galibiyet ve 4 mağlubiyet alırken 5 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Bordo-mavililer, Demirspor'a Adana’da son olarak 1989 yılında mağlup olurken 33 yıldır rakibine deplasmanda yenilmiyor.

Adana Demirspor'da Mario Balotelli kırmızı kart cezası nedeniyle formasından uzak kalacak. Sakatlıkları bulunan kaleci Arijanet Muric ve orta saha oyuncusu Benjamin Stambouli'nin durumları maç saatinde netlik kazanacak.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Anders Trondsen, Hüseyin Türkmen ve Anthony Nwakaeme bu maçta yer alamayacak.

İlk 11

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hugo, Denswil, Siopis, Dorukhan, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Visca, Kouassi, Cornelius