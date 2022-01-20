Trabzonspor'a Galatasaray maçı öncesi Nwakaeme müjdesi

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 23’üncü haftasında oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı. Önemli karşılaşma öncesinde Covid-19’u atlatan Nwakaeme bugünkü idmana katıldı.

Dün akşam GZT Giresunspor ile karşılaşan ve sahadan 1 puanla ayrılan bordo mavililer, 23 Ocak Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde saat 11.00’de teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan idmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı.

Birinci grupta yer alan oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirirken, diğer oyuncular dinamik ısınma, koordinasyon, 5’e 2 ve dayanıklılık çalışmaları yaptı.