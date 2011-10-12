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Spor

Trabzonspor: 71

12 Ekim 2011 01:44

-Trabzonspor: 71 - Banvit: 72 ESKİŞEHİR (A.A) - 11.10.2011 - Spor Toto Türkiye Kupası A Grubu'nda Banvit, Trabzonspor'u uzatma periyodu sonunda 72-71 mağlup ederek 8'li finallere yükseldi. Spor Toto Türkiye Kupası A Grubu maçlarının son gününde oynanan ikinci maçta Trabzonspor ile Banvit karşılaştı. Normal süresi 57-57 eşitlikle biten maçtan Bandırma temsilcisi 72-71 galip ayrıldı. İlk periyoda Banvit, Barış Ermiş'in arka arkaya bulduğu sayılarla başlarken, Trabzon temsilcisi, Stevan Milosevic ve Levent Bilgin ile skor üretti. ilk 5 dakikaya 7-10 önde geçen Bandırma temsilcisi, başa baş geçen mücadelede Erkan Veyseloğlu ve Kenan Bajramovic'in sayıları ile skordaki üstünlüğünü korudu ve ilk periyodu 14-15 önde tamamladı. İkinci periyoda Lance Williams ve Kenan Bajramovic'in sayıları ile başlayan turuncu yeşilliler, Kerem Özkan'ın içerden ve dışarıdan bulduğu basketlere engel olmadı. Bordo mavililer 14. dakikada 21-19 ile skor avantajını ele geçirdi. İki takımın da hücumlarda isabet sağlayamadığı oyunun bu bölümünde denge bozulmadı. Barış Ermiş'in sayıları ile Banvit, bir dakika içinde 7 sayılık üstünlüğü yakalarken devreyi de 23-30 üstün noktaladı. Üçüncü periyoda Trabzonspor 3 sayılık basketlerle başlarken, Bandırma temsilcisi ise üst üste hücumlardan boş döndü. Bordo mavililer, Stevan Milosevic'in pota altından bulduğu basket ile 24. dakikada bir kez daha öne geçti (36-35). Skor üstünlüğünün devamlı el değiştirdiği dakikalarda Banvit, serbest atış çizgisinden, Trabzon temsilcisi ise Jonathan Gibson ile sayı üretti. Son periyoda 46-46'lık eşitlikle girildi. Final periyoduna Kerem Özkan-Erkan İnan ikilisinin basketleriyle iyi başlayan Trabzonspor, İzzet Türkyılmaz'ın ve Kenan Bajramovic'in sayılarına engel olamadı. Son 2.5 dakikaya girilirken 7 sayı ile (53-57) üstünlüğü ele alan Bandırma temsilcisi, bordo mavililer, Jonathan Gibson ile bitime 7 saniye kala skorda eşitliği yakaladı (57-57). Mola dönüşünde Banvit, son hücumdan skor bulamazken maçın normal süresi 57-57 berabere tamamlandı. Uzatma periyoduna Kaan Üner'in 3 sayılık basketiyle başlayan Trabzon temsilcisi, Erkan Veyseloğlu ve Barış Ermiş'in basketlerine de Kerem Özkan ile karşılık verdi. 44. dakikaya 1 sayı farkla 68-67 bordo mavililer önde girerken Barış Ermiş'in son saniyede bulduğu 3 sayılık basketle Banvit maçtan 72-71 galip ayrıldı. Karşılaşma sonrası yapılan değerlendirmede 'maçın yıldızı' Banvit takımından Barış Ermiş ve Jonathan Gibson seçildi. Oyuncuya ödülünü Spor Toto Türkiye Kupası Şehir Sorumlusu İsmail Sagay verdi.

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