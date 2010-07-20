-TRABZONSPOR 4. MAÇINA HAZIRLANIYOR VENLO (A.A) - 20.07.2010 - Trabzonspor, yeni sezon öncesi kamp çalışmalarını Hollanda'nın Tegelen kasabasında sürdürüyor. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, dünkü antrenmanlarda savunma ve hücum organizasyonlarına yönelik çalışma yapan bordo-mavililer, sabah ise salonda antrenman yaptı. Bordo-mavili takımın neşeli geçen Hollanda kampında ciddi şekilde sakatlık sorunu bulunan oyuncu yer almazken tüm futbolcular antrenmanlara katılıyorlar. -4. HAZIRLIK MAÇINI OYNAYACAKLAR- Trabzonspor, Hollanda kampında yarın Belçika'nın Standard Liege takımı ile karşılaşacak. Bordo-mavililer, yarın akşam TSİ 20.00'de Belçika'da yapacağı maç ile hazırlık kampındaki 4. karşılaşmasını oynayacak. İlk hazırlık maçında Almanya'nın 5. Lig takımlarından Wegberg'i 5-0 yenen, ikinci hazırlık maçında Portekiz'in Porto takımına 1-0 yenilen Trabzonspor, üçüncü maçında Almanya'nın 5. Lig ekiplerinden Fortuna Köln'ü 5-0 mağlup etmişti. -GÜNEŞ'TEN FUTBOLCULARA UYARILAR- Teknik direktör Şenol Güneş, antrenmanlarda futbolcular kadar ter akıtırken, taktik antrenmanlarda da onlara sürekli uyarılarda bulunuyor. Güneş, futbolculara, ''Gücünüzü değil, aklınızı kullanın'', 'Planlı organizasyonlarla hücum edin'', ''Savunmaya da hücuma da birlikte katkı sağlayın' biçiminde uyarılar yapıyor. Bu arada Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener'in Hollanda'ya gelerek, bu akşam takımın akşam yapacağı antrenmanı izlemesi bekleniyor. Şener'in golcü transferi konusunda teknik heyet ile değerlendirmeler yapacağı, Sırp oyuncu Panteliç'in menajeriyle de bir araya geleceği öğrenildi.