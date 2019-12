Trabzonspor 30 milyonun peşinde

Trabzonspor Yönetim Kurulu, Türk Telekom'la sponsorluk görüşmelerini tüm hızıyla sürdürürken, hafta sonu ihalesi yapılacak olan Uzungöl Regülatörü ve HES Projesi için ise destek kampanyası başlattı.



Her iki projenin de hayata geçmesi durumunda Bordo - mavili kulübün kasasına 30 milyon YTL'ye yakın para girecek.



Telekom ile görüşmelerde sona geliniyor



Trabzonspor'da bir taraftan saha içi başarıların artırılması için girişimler sürerken, bir taraftan da kulübün ekonomik yönden kalkınması için çeşitli çalışmalar yapılıyor. Başkan Sadri Şener, Türk Telekom yetkilileri ile 15 milyon Ytl'lik sponsorluk anlaşması konusunda sona yaklaşırken, resmi sözleşmenin bu ay içerisinde imzalanması bekleniyor. Buradan gelecek parayla kulübün borsadaki hisselerini geri almayı düşünen Başkan Sadri Şener, ikinci büyük atılımı ise Trabzon'un Çaykara İlçesi'ne bağlı Uzungöl Beldesi'ndeki Haldizen deresi üzerinde yapılacak olan, "Uzungöl Regülatörü ve HES Projesi" ihalesini kazanarak yapmayı planlıyor.



'Manevi desteğe ihtiyacımız var'



Uzungöl Regülatörü ve HES Projesi ihalesine katılabilmek için Bordo - Mavi Enerji adlı bir şirket kuran Trabzonsporlu yöneticiler, yıllık kazancı 12 Milyon Ytl'yi bulacak bu proje için destek kampanyası da başlattı. Kulüp sitesinden konuyla ilgili her gün bir açıklama yayınlanırken, önümüzdeki günlerde yapılacak olan ihale öncesi yerel gazetelere de ilan verilmeye başlandı. Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, lisans işlemleri başlama aşamasına gelen "Uzungöl Regülatörü ve HES Projesi" için herkesin manevi desteğine ihtiyaç duyduklarını belirterek, "Söz konusu proje için DSİ Genel Müdürlüğü'nce talep edilen tüm işlemleri tamamlayarak Enerji Şube Müdürlüğü'ne ilettik. Bu anlamda maddi değil manevi destek bekliyoruz" diye konuştu.



25 Milyon dolara malolacak



Hacısalihoğlu, Uzungöl Regülatörü ve HES Projesi'nin 24 MW elektrik üretimi sağlayacak ve yaklaşık 25 milyon ABD Doları keşifle yapılacak bir proje olduğunu da belirterek, "Bu projenin her türlü ön fizibilite ve fizibilite çalışmaları tamamlandı. Söz konusu proje Trabzonspor Kulübü'nün gelirlerinden hiçbir bedel ödenmeden, tamamen finans kuruluşlarından sağlanacak kredilerle realize edilecektir. Bu kredi görüşmelerinde de büyük ölçüde mesafe kaydedilmiştir. Trabzon DSİ Bölge Müdürlüğü tarafından Çaykara İlçesi Haldizen Deresi üzerinde planlanan Uzungöl Regülatörü ve HES Projesi rantabilitesi yüksek bir proje olup, yıllık 12 milyon YTL civarında gelir sağlaması planlanmaktadır. Kendi şehrimizde, kendi akarsuyumuz üzerindeki bu HES projemizin bir an önce yapımına başlamak için Trabzonspor'u seven herkesten destek bekliyoruz" dedi.



'Takım oyunuyla kazanacağız'



Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Galatasaray'ı evinde mağlup etmenin planlarını yapıyor. Bu maç öncesi forvet oyuncularına çok güvenen Yanal, savunmada ise Egemen ve Song'a, sarı - kırmızılı ekibin etkili silahlarını durdurma konusunda sorumluluk yükleyecek. Orta sahada Hüseyin'in maç saatine kadar sakatlığının geçmemesi durumunda Ceyhun'un maça 11'de başlamasına kesin göze ile bakılıyor. Yattara konusunda ise kesin kararını vermeyen Yanal'ın, bu oyuncuyu 18 kişilik maç kadrosuna alması ve maçın durumuna göre sahaya sürmesi bekleniyor.



Song Ali Samiyen'de gülmek istiyor



Trabzonspor'un, "Büyük şef" lakaplı Kamerunlu futbolcusu Rigobert Song, eski takımına karşı bordo - mavili forma altında oynayacağı ilk maçında sahadan gülerek ayrılmak istiyor. Ülkesinin milli takımında bulunduğu için takımdan ayrı kalan tecrübeli futbolcunun Trabzon'a geldikten sonra Teknik Direktör Ersun Yanal ile bir görüşme yapması ve kadrosunun büyük bölümünü yenileyen Galatasaray hakkında bazı bilgileri Yanal'a aktarması bekleniyor. Bu arada Song'un takım arkadaşlarına, "Trabzonspor'a başarılı olmak ve burada şampiyonluk yaşamak için geldim. Çok sevildiğim bir takımda oynadığım için mutluyum. Bana ve bize güvenenleri Ali Sami Yen'de mahcup etmemeliyiz" dediği öğrenildi.