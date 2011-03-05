-TRABZONSPOR 3 PUANA GİTTİ TRABZON (A.A) - 05.03.2011 - Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor, İstanbul'a gitti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bu sabah maçın son antrenmanını gerçekleştiren bordo-mavili takım, Anadolu Jet'e ait tarifeli uçak ile İstanbul'a hareket etti. Teknik direktör Şenol Güneş, sakatlıktan yeni çıkan ve hafta içi antrenmanlara da katılan savunma oyuncusu Egemen Korkmaz'ı 18 kişilik maç kadrosuna almadı. Sakatlığı süren Engin Baytar ve kart cezalısı Tayfun da kadroda bulunmuyorlar. Güneş, ayrıca Sezer, Ferhat, Mehmet Çakır ve kaleci Bora Sevim'i de İstanbul'a götürmedi. Trabzonspor'un, Beşiktaş maçına Onur, Serkan, Giray, Glowacki, Piotr, Selçuk, Ceyhun, Colman, Jaja, Burak ve Umut muhtemel 11'i ile sahaya çıkması bekleniyor.