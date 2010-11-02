T24 LogoT24 Logo
Spor

TRABZONSPOR 2. SIRADA ANKARA (A.A)

02 Kasım 2010 00:12

-TRABZONSPOR 2. SIRADA ANKARA (A.A) - 01.11.2010 - Spor Toto Süper Lig'de, 10. haftanın son maçında deplasmanda Konyaspor'u 2-1 yenen Trabzonspor, 23 puan ve averajla 2. sıraya yükseldi. Konya'da oynanan maçta 1-0 geriye düşen bordo-mavililer, Umut ve Egemen'in golleriyle sahadan 2-1'lik skorla galip ayrılmayı başardı. Konyaspor'un tek golü ise Erdinç'ten geldi. Bu sonucun ardından Trabzonspor 23 puana yükselirken, averajla aynı puana sahip Kayserispor'un önünde 2. basamakta yer aldı. Konyaspor ise 3 puan hasretini dindiremezken, 6 puanla, 17. sırada kaldı. Ligde oluşan son puan durumu ise şöyle: TAKIMLAR                      O    G   B   M   A   Y  AV   P  ------------------------------------------------------------ 1.BURSASPOR                   10   7   3   0  19   5  14  24 2.TRABZONSPOR                 10   7   2   1  25   8  17  23 3.KAYSERİSPOR                 10   7   2   1  16   5  11  23 4.FENERBAHÇE                  10   5   3   2  25  12  13  18 5.MEDİCAL PARK ANTALYASPOR    10   5   2   3  14  14   0  17 6.BEŞİKTAŞ                    10   5   1   4  16  11   5  16 7.İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BLD.SPO 10   5   1   4  11   9   2  16 8.GALATASARAY                 10   5   1   4  14  13   1  16 9.KARDEMİR KARABÜKSPOR        10   4   3   3  15  14   1  15 10.ANKARAGÜCÜ                 10   4   2   4  16  16   0  14 11.MANİSASPOR                 10   4   0   6  15  19  -4  12 12.GAZİANTEPSPOR              10   2   5   3   6   8  -2  11 13.GENÇLERBİRLİĞİ             10   3   2   5   9  16  -7  11 14.ESKİŞEHİRSPOR              10   2   4   4   7  10  -3  10 15.BUCASPOR                   10   1   4   5   5  10  -5   7 16.SİVASSPOR                  10   1   4   5   9  22  -13  7 17.KONYASPOR                  10   1   3   6  10  19  -9   6 18.KASIMPAŞA                  10   0   2   8   7  28  -21  2

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24