-TRABZONSPOR 2. SIRADA ANKARA (A.A) - 01.11.2010 - Spor Toto Süper Lig'de, 10. haftanın son maçında deplasmanda Konyaspor'u 2-1 yenen Trabzonspor, 23 puan ve averajla 2. sıraya yükseldi. Konya'da oynanan maçta 1-0 geriye düşen bordo-mavililer, Umut ve Egemen'in golleriyle sahadan 2-1'lik skorla galip ayrılmayı başardı. Konyaspor'un tek golü ise Erdinç'ten geldi. Bu sonucun ardından Trabzonspor 23 puana yükselirken, averajla aynı puana sahip Kayserispor'un önünde 2. basamakta yer aldı. Konyaspor ise 3 puan hasretini dindiremezken, 6 puanla, 17. sırada kaldı. Ligde oluşan son puan durumu ise şöyle: TAKIMLAR O G B M A Y AV P ------------------------------------------------------------ 1.BURSASPOR 10 7 3 0 19 5 14 24 2.TRABZONSPOR 10 7 2 1 25 8 17 23 3.KAYSERİSPOR 10 7 2 1 16 5 11 23 4.FENERBAHÇE 10 5 3 2 25 12 13 18 5.MEDİCAL PARK ANTALYASPOR 10 5 2 3 14 14 0 17 6.BEŞİKTAŞ 10 5 1 4 16 11 5 16 7.İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BLD.SPO 10 5 1 4 11 9 2 16 8.GALATASARAY 10 5 1 4 14 13 1 16 9.KARDEMİR KARABÜKSPOR 10 4 3 3 15 14 1 15 10.ANKARAGÜCÜ 10 4 2 4 16 16 0 14 11.MANİSASPOR 10 4 0 6 15 19 -4 12 12.GAZİANTEPSPOR 10 2 5 3 6 8 -2 11 13.GENÇLERBİRLİĞİ 10 3 2 5 9 16 -7 11 14.ESKİŞEHİRSPOR 10 2 4 4 7 10 -3 10 15.BUCASPOR 10 1 4 5 5 10 -5 7 16.SİVASSPOR 10 1 4 5 9 22 -13 7 17.KONYASPOR 10 1 3 6 10 19 -9 6 18.KASIMPAŞA 10 0 2 8 7 28 -21 2