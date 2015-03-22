Trabzonspor 2 - 0 Akhisar Belediyespor

Geçen hafta Gaziantepspor deplasmanında beklemedik bir mağlubiyet alarak UEFA Avrupa Ligi hedefinde önemli bir kayıp yaşayan Trabzonsporr, taraftarı önünde Akhisar'ı 2-0'la geçerek yara sardı. Trabzonspor'un gollerini 26. dakikada Oscar Cardozo ve 67. dakikada Deniz Yılmaz kaydetti. Karadeniz temsilcisi bu sonuçla puanını 43'e yükselterek averaj farkıyla Başakşehir'in arkasında 5. sıraya yerleşti.

Bordo mavililer seyircisi önünde 2-0'lık skorla sonuca ulaşırken takımın son haftalardaki en formda ismi Mehmet Ekici cezalı duruma düştü. Trabzonspor'un asist kralı Ekici, karşılaşmanın 66. dakikasında Güray Vural'la yaşadığı gerilim sonrasında hakem İlker Meral tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Ceza sınırında bulunan 24 yaşındaki futbolcu, bu kartla birlikte gelecek hafta oynanacak Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.