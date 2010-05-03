Trabzonspor, 15 milyon lira yayın geliri elde etti

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Trabzonspor Sportif'in, Türkiye Turkcell Süper Ligi yayın gelirleriyle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, 1 Nisan 2010-30 Nisan 2010 döneminde kesilen KDV'siz fatura tutarı ile tahsil edilen KDV'siz fatura tutarının 1 milyon 945 bin 696,20 lira olduğu kaydedildi.





Açıklamada, 1 Haziran 2009-30 Nisan 2010 döneminde KDV'siz fatura tutarı ile tahsil edilen KDV'siz fatura tutarının ise 15 milyon 52 bin 231,21 lira olduğu belirtildi.