Trabzonspor, 15 milyon lira yayın geliri elde etti

T24- Trabzonspor Sportif Yatırım ve Ticaret A.Ş, 1 Haziran 2009 ile 30 Nisan 2010 tarihleri arasındaki dönemde 15 milyon lira yayın geliri elde ettiğini bildirdi.
Trabzonspor Sportif'in, Türkiye Turkcell Süper Ligi yayın gelirleriyle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, 1 Nisan 2010-30 Nisan 2010 döneminde kesilen KDV'siz fatura tutarı ile tahsil edilen KDV'siz fatura tutarının 1 milyon 945 bin 696,20 lira olduğu kaydedildi.
Açıklamada, 1 Haziran 2009-30 Nisan 2010 döneminde KDV'siz fatura tutarı ile tahsil edilen KDV'siz fatura tutarının ise 15 milyon 52 bin 231,21 lira olduğu belirtildi.