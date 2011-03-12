Trabzonspor: 1 - Kasımpaşa: 0

T24 - Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor, Kasımpaşa ile cezası dolayısıyla İzmit İsmetpaşa Stadı'nda yaptığı maçı 1-0 kazandı.





İlk yarı



Trabzonspor'un cezası dolayısıyla İzmit İsmetpaşa Stadı'nda yapılan maçta Trabzonspor, maçın ilk yarısında topa daha çok sahip olurken zaman zaman tehlikeli ataklar yaptı ve golü 22. dakikada Jaja ile buldu.

3. dakikada, Yattara'nın sağdan yaptığı ortada Jaja gelişine vurdu top üstten auta çıktı.

18. dakikada Dimitrov'un ceza alanına girerken sert vuruşunda top, az farkla üstten auta çıktı.

19. dakikada, sağ kanattan Yattara'nın ortaladığı top kaleciden sekti, penaltı noktasında topla buluşan Umut'un vuruşunda top direğin dibinden auta çıktı.

22. dakikada, Trabzonspor'un golü geldi. Pawel'in cezaalanına sol taraftan yaptığı ortada, topla buluşan Jaja dönerek yerden sert vurdu ve topu filelere gönderdi: 1-0.

34. dakikada, Kasımpaşa atağında savunmadan seken topla buluşan Keller'in sert vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Onur etkisiz hale getirdi.

42. dakikada, Azar Karadaş'ın indirdiği topla buluşan İbrahim Halil, çaprazdan sert vurdu, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

İlk yarı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.





İkinci yarı

53. dakikada Kasımpaşa atağında Keller'in pasıyla topla buluşan Korhan'ın sert vuruşunda top üstten auta çıktı.

70. dakikada, Trabzonspor'un kullandığı serbest atışta, Selçuk'un şutunu kaleci Fırat kornere çeldi.

74. dakikada, cezaalanında oluşan karambolde savunmadan seken topla buluşan Yattara topu Umut'a gönderdi. Bu futbolcunun şutunda top yandan auta çıktı.

76. dakikada Kasımpaşa tribünlerinden sahaya atılan meşaleler nedeniyle oyun 1 dakika durdu.



78. dakikada, Alanzinho'nun yaptığı ortada ceza alanında topla buluşan Ceyhun'un sert vuruşunda top kalecide kaldı.



82. dakikada Trabzonspor atağında Alanzinho sol çarprazdan sert şutunda kaleci Fırat topu çeldi, daha sonra topu savunma uzaklaştırdı.



90 1. dakikada, Jaja'nın pasıyla topla buluşan Alanzinho'nun vuruşunda top kalecide kaldı.



Karşılaşma, Trabzonspor'un 1-0'lık galibiyetiyle sona erdi.



Stat: İzmit İsmetpaşa



Hakemler: Kuddusi Müftüoğlu xx, Baki Tuncay Akkın xx, Adil Sinem xx



Trabzonspor: Onur xx, Tayfun xx, Glowacki xx, Giray xx, Piotr Brozek xx, Selçuk xx, Colman xxx, Pawel Brozek x (Dk. 58 Ceyhun xx), Yattara x (Dk. 75 Alanzinho x), Jaja xxx (Dk. 90 3 Mustafa Yumlu), Umut xx



Kasımpaşa: Fırat xx, Keller xx, Erdi xx (Dk. 83 Ramos), Sarmov xx, Dimitrov xx (Dk. 75 Şahin x), De Sousa Santos x, İbrahim Halil xx, Ergün xx, Bustos x, Korhan xx (Dk. 83 Gökhan ?), Azar Karadaş xx



Gol: Dk. 22 Jaja



Sarı Kart: Dk. 80 Sarmov (Kasımpaşa)





