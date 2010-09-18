-TRABZONSPOR: 1 - MANİSASPOR: 3 TRABZON (A.A) - 17.09.2010 - Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor, sahasında Manisaspor'a 3-1 yenildi. Trabzonspor, bu sonuçla ligde 5. hafta sonunda ilk yenilgisi aldı. Puansız olarak Trabzon'a gelen Manisaspor ise yeni teknik direktörü Hikmet Karaman ile ligdeki ilk maçında ilk galibiyetini elde etti. Geçen yılın gol kralı olan ve sezon başında Trabzonspor'un uzun süre ilgilenmesine karşın transferi gerçekleşmeyen Portekizli oyuncu Makukula ise bordo-mavili takıma attığı 2 golle bu sezon yeni takımıyla ilk gollerini kaydetti. 58. dakikada Teofilo'nun pasında soldan ceza alanına giren Umut'un şutunda savunmada son anda araya giren Kalabane'ye çarpan top kornere çıktı. 65. dakikada Colman'ın Mehmet'i düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu Eren, kullandı. Bu futbolcunun sert vuruşunda, Onur sol tarafına doğru gelen topu çelmeyi başardı. 69. dakikada Isaac'ın pasında Makukula, ceza alanı dışından sert bir vuruşla topu kaleci Onur'un sol üst köşesinden filelerle buluşturarak kendisinin ikinci takımının ise üçüncü golünü kaydetti: 3-1 70. dakikada yakın mesafede topla buluşan Teofilo'nun şutunda, kaleci İlker topu kornere çelmeyi başardı. 74. dakikada Burak'ın sağdan ortasında, ceza alanı içindeki Teofilo'nun kafa vuruşunda, top yandan auta gitti. Trabzonspor, maçtan 3-1 yenik ayrıldı. Stat: Hüseyin Avni Aker Hakemler: Mustafa Kamil Abitoğlu xx, Selçuk Kaya xxx, Cemal Bingül xxx Trabzonspor: Onur x, Serkan xx, Giray x, Egemen xx, Ferhat xx, Selçuk xx, Colman x, Yattara x (Dk. 65 Burak x), Umut x (Dk. 80 Ceyhun x), Jaja x (Dk. 46 Alanzinho x), Teofilo xx Sivasspor: İlker xxx, Yiğit İncedemir xxx, Mehmet xxx, Simpson xxx, Isaac xxx (Dk. 86 Kahe ?), Kalabane xxx, Murat xxx (Dk. 59 Yiğit Gökoğlan x), Eren xx, Ömer Aysan xx, Dixon xx, Makukula xxx (Dk. 70 Ferhat x) Goller: Dk. 9 Selçuk (Trabzonspor) Dk. 41 ve 69 Makukula, Dk. 45 Simpson (Manisaspor) Sarı kartlar: Dk. 90+3 Teofilo (Trabzonspor), Dk. 36 Kalabane, Dk. 54 Eren, Dk. 83 Simpson, Dk. 87 Kahe (Manisaspor)