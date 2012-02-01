-Trabzonspor: 1 - Bursaspor: 0 (İlk yarı) TRABZON (A.A) - 01.02.2012 - Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor, Bursaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. Karşılaşmaya 3 saat kala başlayan kar yağışı altında, karlı kaplı zeminde oynan maçın ilk yarısında Trabzonspor, rakibine oranla daha etkili oldu. Golcü oyuncusu Burak ile gol arayan bordo-mavililer, sık sık bu oyuncusunun ofsayta düşmesi ve pozisyonlardan yararlanamamasına karşın ilk yarıyı sürpriz biçimde geriden çıkan savunma oyuncusu Giray'ın kafa golüyle önde kapamayı başardı. Zorlu saha koşullarında oyunu kendi yarı alanında kabullenen Bursaspor ise kontra ataklarla rakip kale önünde çoğalmaya çalıştıysa da bunda başarılı olamadı. Hakem Özgür Yankaya, mücadeleyi iki kez durdurarak, çizgiler üzerinde biriken karı temizlettirdi. 6. dakikada Halil'in pasında ceza alanı dışındaki Alanzinho'nun şutunda kaleci Carson, sağ köşesine doğru gelen topa uzanarak tehlikeyi önlemeyi başardı. 11. dakikada sağ taraftan gelişen Bursaspor atağında ceza alanına gönderilen topu Sestak, N'Diaye'ye çıkardı. Ancak bu futbolcunun sert şutunda meşin yuvarlak üsten auta gitti. 14. dakikada Batalla'nın ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Tolga iki hamlede topu kontrol etti. 28. dakikada Olcan'ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Burak'ın yerden şutunda kaleci Carson, topa sahip olmayı başardı. 30. dakikada savunmada İbrahim'in hatasından kaptığı topu Halil, Burak'a aktardı. Ceza alanına giren bu futbolcunun şutunda son anda Stepanov'un müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere çıktı. Olcan'ın sağdan kullandığı korner atışında ön direğe doğru hareketlenen Giray'ın kafa vuruşunda kaleci Carson'a da çarpan top filelerle buluştu: 1-0 34. dakikada Batalla'nın soldan kullandığı serbest atışta kaleci Tolga, sağ üst köşesinden filelere doğru giden topu çelmeyi başardı. 37. dakikada Aykut'un pasında savunmada son anda araya giren Sestak, Burak'tan önce topu kornere göndererek büyük bir tehlikeyi önledi. Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Stat: Hüseyin Avni Aker Hakemler: Özgür Yankaya, Orkun Aktaş, İsmail Şencan Trabzonspor: Tolga, Serkan, Giray, Mustafa, Cech, Aykut, Colman, Halil, Olcan, Alanzinho, Burak Bursaspor: Carson, Vederson, Stepanov, Serdar, N’Diaye, Adem, İbrahim, Ozan İpek, Sestak, Pinto, Batalla Gol: Dk. 30 Giray (Trabzonspor)