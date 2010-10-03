-TRABZONSPOR: 0 - BEŞİKTAŞ: 0 (İLK YARI) TRABZON (A.A) - 03.10.2010 - Süper Toto Süper Lig'deki Trabzonspor-Beşiktaş maçının ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. 11. dakikada Teofilo, Beşiktaş defans oyuncularını çalımlayarak ceza alanına girdi. Kaleci Hakan ile karşı karşıya kalan Teofilo geç kalınca, Hakan erken davranarak topa sahip oldu. 19. dakikada Yattara'nın sağdan ortasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Teofilo'nun kontrolsüz vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Hakan'da kaldı. 20. dakikada Hilbert'in sağdan yerden ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Holosko'nun şutunda meşin yuvarlak farklı auta çıktı. 21. dakikada Engin'in soldan pasında, penaltı noktası yakınındaki Yattara'nın yatarak vuruşunda kaleci Hakan topu çeldi. Daha sonra siyah-beyazlı oyuncular meşin yuvarlağı ceza alanından uzaklaştırdı. 23. dakikada Hilbert'in sağdan ortasında ceza alanında topla buluşan Guti'nin yerden şutunda kaleci Onur yatarak meşin yuvarlağı çeldi. Ceza alanı içinde uygun pozisyondaki Nobre topa dokunamayınca bordo-mavili defans oyuncuları meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. 35. dakikada kazanılan serbest vuruşta Selçuk'un pasında topu önünde bulan Burak'ın sert şutunda kaleci Hakan, topu kornere çeldi. Yattara'nın kullandığı korner atışında Egemen'in indirdiği topu Mustafa Yumlu kafayla tamamladı. Bu futbolcunun etkisiz kafa vuruşunda kaleci Hakan meşin yuvarlağa sahip oldu. 45+1. dakikada Tabata'nın kullandığı serbest vuruşta arka direk önünde Nobre'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale direğine çarparak ceza alanının dışına çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Stat: Hüseyin Avni Aker Hakemler: Kuddusi Müftüoğlu, Mustafa Emre İyisoy, Cem Satman Trabzonspor: Onur, Serkan, Cale, Egemen, Mustafa Yumlu, Selçuk, Colman, Burak, Engin, Yattara, Teofilo Beşiktaş: Hakan, İsmail, Hilbert, İbrahim Toraman, Guti, Tabata, Holosko, Ernst, Zapotocny, Nobre, Aurelio