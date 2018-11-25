Trabzonspor - Fenerbahçe maçından notlar

Tolga SAĞLAM / TRABZON (DHA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 13’üncü haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Fenerbahçe karşısında ligde son oynanan Evkur Yeni Malatyaspor maçının ilk 11\'inden üç değişiklik yaptı. Karaman, kadro dışı bırakılan Onur\'un yerine kalede Uğurcan Çakır\'a, sakatlığı bulunan Hosseini\'nin yerine stoperde Hüseyin\'e, hücum hattında Olcay Şahan\'ın yerine ise sakatlığının ardından takıma geri dönen Yusuf Yazıcı\'ya ilk 11\'de görev verdi.

HÜSEYİN İLK KEZ

Trabzonspor\'da genç savunma oyuncusu Hüseyin Türkmen, bordo mavili takım ile Süper Lig\'de ilk kez 11\'de sahaya çıktı. Bu sezon ligde son oynanan Evkur Yeni Malatyaspor maçında toplamda 36 dakikada süre alan Hüseyin Türkmen, 2017-18 sezonunda ise Süper Lig\'de toplamda 17 dakika sahada kalmıştı.

UĞURCAN SİFTAH YAPTI

Trabzonspor\'da Onur Recep Kıvrak\'ın kadro dışı bırakılmasının ardından teknik direktör Ünal Karaman\'ın Fenerbahçe karşısında şans tanıdığı genç kaleci Uğurcan Çakır, bu sezon ligde ilk kez forma şansı buldu. 2017-18 sezonunda toplamda 6 lig maçında 494 dakika süre alan Uğurcan, 2018-19 sezonuna ise Fenerbahçe maçıyla siftah yaptı.

YUSUF DÖNDÜ

Trabzonspor\'da ligin 10\'uncu haftasında oynanan Antalyaspor maçında sakatlanan ve ligde Bursaspor ile Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmalarında forma giyemeyen Yusuf Yazıcı, Fenerbahçe maçıyla birlikte ilk 11\'deki yerini aldı.

SOSA KAPTAN OLARAK SAHAYA ÇIKTI

Trabzonspor\'da kadro dışı bırakılan Onur Recep Kıvrak\'tan kaptanlığının da alınmasının ardından takımın birinci kaptanlık görevini üstlenen Jose Sosa, Fenerbahçe maçıyla Trabzonspor forması altında ilk kez sahaya kaptan olarak çıktı.

RODALLEGA, TRABZONSPOR FORMASI İLE FENERBAHÇE\'YE KARŞI İLK KEZ 11\'DE

Trabzonspor’un forvet oyuncusu Hugo Rodallega, bordo mavili forma ile Fenerbahçe\'ye karşı ilk kez ilk 11’de forma şansı buldu. 2016-17 sezonunun devre arasında Trabzonspor’a transfer olan ve bu sezon teknik direktör Ünal Karaman’ın ligde 12 maçta 975 dakika görev verdiği forvet oyuncusu, Trabzonspor formasıyla Fenerbahçe\'ye karşı 2016-17 sezonunda 9 dakika, 2017-18 sezonunda ise 1 dakika süre almıştı.

KOEMAN\'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erwin Koeman, Süper Lig\'in 12\'nci haftasında oynadıkları ve 2-0 kazandıkları Aytemiz Alanyaspor maçının 11\'inde tek değişiklik yaptı. Koeman, sakatlığı bulunan Şener Özbayraklı\'nın yerine 11\'de Mehmet Topal\'a şans tanıdı.

11 İSİM TRABZONSPOR\'A KARŞI YOK

Fenerbahçe\'de toplamda 11 oyuncu Trabzonspor maçının 21 kişilik kadrosunda yer almadı. Sarı lacivertlilerde cezalı olan Jailson ve Soldado, sakatlıkları bulunan Alper, Şener, Tolga ve Oğuz Kağan ile kadro dışı olan Volkan Demirel, Kameni, Dirar, Chahechouhe ve Ozan, Trabzonspor\'a karşı forma giymedi.

FENERBAHÇE İÇİN GÜVENLİK KORİDORU OLUŞTURULDU

Bu arada Fenerbahçe kafilesinin stadyuma gelişi sırasında yoğun güvenlik önlemleri alındı. Kafilenin konakladığı otelin önünden Medical Park Stadyumu\'na kadar kafileye eşlik eden güvenlik güçlerinin yanı sıra kafilenin geçiş güzargahında da yoğun güvenlik tedbirleri alındı. Fenerbahçe takımını taşıyan otobüsün stadyuma girişi sırasında ise bir grup Trabzonsporlu taraftar, kafileyi ıslıkladı.

TRABZONSPOR ISINMAYA PANKARTLA ÇIKTI

Trabzonsporlu futbolcular, maç öncesi ısınmak için sahaya \'Kadına şiddet insanlığa ihanettir\' yazılı pankart ile çıktı.

TRİBÜNLER TIKLIM TIKLIM

Fenerbahçe taraftarının alınmadığı Medical Park Stadyumu\'nda Trabzonsporlu taraftarlar misafir takım tribünü de dahil stadın tamamına yakınını doldurdu. Bordo mavili taraftarlar ayrıca maç öncesi ısınmaya çıkan futbolcuları tek tek tribüne çağırarak moral verdiler.

İKİ BAŞKAN MAÇI YAN YANA İZLEDİ

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç maçı birlikte izlediler. 7 yıl sonra Trabzon\'a gelen ilk Fenerbahçe başkanı olan Ali Koç, Medical Park Stadyumu\'nda Ahmet Ağaoğlu\'nun yanında yerini aldı.

TARAFTARLARDAN DEV KOREOGRAFİ

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının başlama düdüğünden önce doğu tribününde koreografi yapıldı. Bordo mavili taraftarların hazırladığı koreografide bordo, mavi ve beyaz kartonlar ile oluşturulan sembolik Trabzonspor logosu arasından yükselen bordo mavili formalı çizgi film karakteri Temel Reis\'in eliyle yakaladığı kanarya yer aldı. Ayrıca tribünde, ‘Özgür kalacak kadar masum değilsin\' yazısına da yer verildi.

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