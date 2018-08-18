Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor: 3-1

Fatih TURAN / TRABZON (DHA)

STAT: Medical Park

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu (xxx), Erdinç Sezertam (xxx), Serkan Çimen (xxx)

TRABZONSPOR: Onur (xxx) - Pereira (xxx), Hosseini (xxx), Novak (xxx), Sosa (xxx) (Dk. 80 Batuhan x), Olcay (xxxx), Toure (xxx), Onazi (xxx), Abdülkadir Ömür (xxx), Yusuf (xx) (Dk. 53 Kucka x), Rodallega (xxxx)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolgahan (xx) - Uğur (xx), Medjani (xx), Douglas (xx), Ziya (xx) (Dk. 78 Erdoğan x), Rybalka (xx) (Dk. 87 Cyriac), Hakan (xx), Emre (xx), N\'Dinga (x) (Dk. 11 Braz x), Kone (xx), Robinho (xx)

GOLLER: Dk. 5 Olcay, Dk. 14 (P) - Dk. 27 Rodallega (Trabzonspor) - Dk. 45 Douglas (Demir Grup Sivasspor)

SARI KARTLAR: Olcay (Trabzonspor) - N\'Dinga, Braz, Uğur, Erdoğan (Demir Grup Sivasspor)

Spor Toto Süper Lig\'in 2\'nci haftasında Trabzonspor, sahasında Demir Grup Sivasspor\'u 3-1\'lik skorla mağlup etti. Trabzonspor\'a galibiyeti getiren golleri 5\'inci dakikada Olcay, 14\'üncü dakikada penaltıdan ve 27\'nci dakikada Rodellega kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise 45\'inci dakikada Douglas\'ın ayağından geldi. Bordo mavililer bu sonuçla 2018-19 sezonundaki ilk 3 puanını aldı.

2\'nci dakikada Demir Grup Sivasspor, Arouna Kone ile gole çok yaklaştı. Ceza alanı içinde kaleci Onur ile karşı karşıya kalan Kone\'nin aşırtma şutu kaleyi bulmadı. Top auta çıktı.

5\'inci dakikada Okay Yokuşlu, ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şutunu çekti ancak kaleci Çağlar Şahin meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

7\'nci dakikada gelişen Trabzonspor atağında, sağ kanattan yapılan ortada ceza alanı içinde topla buluşan Olcay Şahan\'ın şutu kalecinin solundan ağlara gitti. 1-0.

13\'üncü dakikada korner atışında Braz, ceza sahasında hava topuna yükselen rakibi Hosseini\'yi düşürdü. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi.

14\'üncü dakikada Rodallega\'nın penaltı vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

17\'nci dakikada Trabzonspor\'da Jose Sosa ceza yayının sağ çaprazından sol ayakla bir şut denedi, top yandan auta gitti.

27\'nci dakikada atağa çıkan konuk ekibinin hatalı pasında topu önünde bulan Yusuf, ara pasında topu Olcay Şahan\'a bıraktı. Ceza alanında Olcay, sol çaprazdan topu Rodallega\'ya bıraktı. Rodallega\'nın plasesinde top, boş ağlara gitti. 3-0.

37\'inci dakikada sağ kanattan Rybalka\'nın ortasında Braz\'ın kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

45\'inci dakikada atak yaptığı sırada savunmanın çıkarıp uzun yolladığı top Douglas\'ta kaldı. Sol çaprazdan Douglas\'ın sol ayağıyla kaleye gönderdi top direğe de çarparak ağlarla buluştu. 3-1.

56\'ncı dakikada ceza alanı çizgisi yakında noktadan serbest vuruşta, Abdulkadir\'in vuruşunda top baraja çarptı ve kornere çıktı.

81\'inci dakikada orta sahadan atılan pas sonucu topla buluşan Burak\'ın aşırtma şutunda top ağlara gitti. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, yardımcısının bayrağını dikkate alarak, ofsayt gerekçesiyle golü vermedi. İtirazlar üzerine VAR uygulamasını da başvuran hakem Uğurlu ofsayt kararını değiştirmedi.

90\'ıncı dakikada Uğur\'un ortasında Erdoğan kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

90+5\'te ceza alanı içinden Kucka\'nın pasında Burak\'ın yerden şutunu kaleci Tolgahan kornere çeldi.

Karşılaşma 3-1 Trabzonspor\'un üstünlüğüyle sonuçlandı.

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