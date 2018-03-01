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Spor

Trabzonspor - Beşiktaş maçını Halis Özkahya yönetecek

 İSTANBUL / DHA Spor Toto Süper Lig'de 24

01 Mart 2018 14:30

 İSTANBUL / DHA

Spor Toto Süper Lig\'de 24. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. 5 Mart Pazartesi günü SAAT 20.00\'de oynanacak Trabzonspor - Beşiktaş mücadelesini Halis Özkahya yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu\'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Süper Lig\'de 24. haftanın maç programı ve görev alacak hakemler şöyle:
2 Mart Cuma  
20:00 Bursaspor - Kayserispor (Yaşar Kemal Uğurlu) 
3 Mart Cumartesi 
13:30 Kasımpaşa - Osmanlıspor (Cüneyt Çakır)
16:00 Medipol Başakşehir  - Göztepe  (Ali Palabıyık)
19:00 Kardemir Karabükspor - Galatasaray (Mete Kalkavan) 
4 Mart Pazar 
13:30 Gençlerbirliği - Aytemiz Alanyaspor (Barış Şimşek) 
16:00 Atiker Konyaspor - Evkur Yeni Malatyaspor    (Ümit Öztürk)  
19:00 Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor (Bülent Yıldırım) 
19:00 Fenerbahçe - Teleset Mobilya Akhisarspor (Arda Kardeşler) 
5 Mart Pazartesi 
20:00 Trabzonspor  - Beşiktaş (Halis Özkahya) 
 

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