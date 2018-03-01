Trabzonspor - Beşiktaş maçını Halis Özkahya yönetecek

İSTANBUL / DHA
Spor Toto Süper Lig\'de 24. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. 5 Mart Pazartesi günü SAAT 20.00\'de oynanacak Trabzonspor - Beşiktaş mücadelesini Halis Özkahya yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu\'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Süper Lig\'de 24. haftanın maç programı ve görev alacak hakemler şöyle:
2 Mart Cuma
20:00 Bursaspor - Kayserispor (Yaşar Kemal Uğurlu)
3 Mart Cumartesi
13:30 Kasımpaşa - Osmanlıspor (Cüneyt Çakır)
16:00 Medipol Başakşehir - Göztepe (Ali Palabıyık)
19:00 Kardemir Karabükspor - Galatasaray (Mete Kalkavan)
4 Mart Pazar
13:30 Gençlerbirliği - Aytemiz Alanyaspor (Barış Şimşek)
16:00 Atiker Konyaspor - Evkur Yeni Malatyaspor (Ümit Öztürk)
19:00 Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor (Bülent Yıldırım)
19:00 Fenerbahçe - Teleset Mobilya Akhisarspor (Arda Kardeşler)
5 Mart Pazartesi
20:00 Trabzonspor - Beşiktaş (Halis Özkahya)