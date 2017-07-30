Trabzonlunun 'park' zaferi: AVM ve rezidans yapılacaktı, mahkeme "Dur" dedi

Trabzon’un Beşikdüzü İlçesi Belediye Meclisi, Şehit Üsteğmen Erdal Kurtoğlu Parkı’nın satışı konusunda karar aldı. STK temsilcilerinin dava açtıkları bölge idare mahkemesi, parkın satışını usulsüz bularak yürütmeyi durdurdu.

Trabzon’un Beşikdüzü İlçesi Belediye Meclisi’nin 4 ay önce AVM ve rezidans inşası için projelendirdiği ilçe merkezindeki Şehit Üsteğmen Erdal Kurtoğlu Parkı’nın satışı, bölge idare mahkemesi tarafından durduruldu.

Gazete Habertürk'ten Kenan Taşkın'ın haberine göre yaklaşık 10 dönümlük alanın satılmasına, başta CHP ve STK temsilcileri olmak üzere çok sayıda vatandaş tepki gösterdi. Parkın satışına karşı çıkanlar, Beşikdüzülü olan İzmir Barosu avukatlarından Ozan Karagöz önderliğinde yürütmenin durdurulması için Trabzon Bölge İdare Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme, bir bölümü Milli Emlak’a ait olan arazinin satışının Devlet İhale Kanunu’na uymadığını ve hukuka aykırı olduğunu belirterek yürütmesini durdurdu.

"Şehide saygısızlık"

Davayı açan Avukat Ozan Karagöz, satış kararıyla park alanına AVM ve rezidans inşası projelendirildiğini belirterek şu bilgiyi verdi:

“Çağdaş kentlerde rezidans ve alışveriş merkezlerine kolaylık sağlamak yerine, bunları kent merkezlerinden uzaklaştırma çarelerinin arandığı bir ortamda yabancı sermayeli bir şirketin bunu yapması kabullenemez. Çevre hakkı; gelecek nesillerin de hakkını kapsamaktadır. Yasalara uygun olmayan bu hukuksuzluğa adalet ‘Dur’ dedi. Bu karar ile birlikte Şehit Erdal Kurtoğlu Parkı özel mülkiyete tahsis edilemeyecek, Beşikdüzü halkının kullanımında devam edecektir.”

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