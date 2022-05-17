Trabzonlu çay üreticisi: Erdoğan niye köylüyü, vatandaşı dinlemiyor; Rizeliyi kandırdı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 6 lira 70 kuruş olarak açıkladığı yaş çay alım fiyatına çay üreticileri tepki gösterdi. Trabzonlu bir çay üreticisi, "Çay Kanunu’nu niye çıkarmıyorlar? Hep zenginin peşinden gidiyorlar. Erdoğan niye köylüyü, vatandaşı dinlemiyor? Rizeliyi, gitti kandırdı orada. Niye vatandaşın peşine gelmiyor hiç? Bir de oy isteyeceksin bizden. Bak, seneye böyle olmayacak ama, çünkü seçim var" dedi.

Erdoğan, Rize-Artvin havaalanının açılışında, 2022 yılı için yaş çay alım fiyatını 6 lira 70 kuruş olarak açıkladı. Ancak Trabzonlu çay üreticileri bu rakamı yetersiz buldu. Trabzon’un Of ilçesinde çay üreticiliği yapan Habip Meriç, şunları söyledi:

"Geçerli fiyatları alana kadar bu mücadele son bulmayacaktır"

"Çayı elde etmek için kullandığım gübreye yüzde 300 zam geldi. Diğer alt ürünler benzin, mazota yüzde 230 zam gelirken ben çaya yüzde 70 zammı uygun bulmuyorum. Bunu da yüzde 70 olarak algılamamak lazım, çünkü bu çayın tamamını ÇAYKUR’a satamıyoruz kota uygulamaları nedeniyle. Bunun büyük bir bölümünü özel sektöre satacağız. Özel sektör çaya bu parayı vermeyecektir. Ne verecektir; 4 liradan, 3 liradan veya 5 liradan bizim çayımızı alacak.

Ortalamaya vurduğun zaman, açıklanan 6,70 kuruş, düşecek 5 liraya. Bunu da biz uygun bulmuyoruz. Çayda taban fiyat uygulaması istiyoruz. Taban fiyat uygulamazsa bizi özel sektörün kucağına atacak. Bu çözümleri üretmeleri gerekiyor. Biz de bu konuda mücadele edeceğiz, hakkımızı isteyeceğiz. Biz, Çay Meclisleri oluşturduk, bu konuda vatandaşla diyaloğa geçtik. Arkadaşlarımızla birlikte biz, bu fiyatları uygun bulmuyoruz. Biz, geçerli fiyatları alana kadar bu mücadele son bulmayacaktır."

"En büyük isteğim, bizi özel sektöre mahkûm etmemesi"

“Çay Kanunu’nu niye çıkarmıyorlar? Hep zenginin peşinden gidiyorlar” diyen başka bir üretici ise "Erdoğan niye köylüyü, vatandaşı dinlemiyor? Rizeliyi, gitti kandırdı orada. Niye vatandaşın peşine gelmiyor hiç? Bir de oy isteyeceksin bizden. Bak, seneye böyle olmayacak ama, çünkü seçim var. Özel sektöre dayanacak parayı, özel sektör taban fiyattan çay alacak. Özel sektör bu sene vatandaştan beş liraya çay alacak veya almayacak, gidecek ÇAYKUR’dan 22 liraya kuru çay alacak. Aynı tas, aynı hamam" dedi.

Özel sektöre mahkûm edildiklerini söyleyen diğer bir çay üreticisi de "Kesinlikle memnun değilim. En büyük isteğim, bizi özel sektöre mahkûm etmemesi. Çay fiyatı 7 lira oldu ama bunun yarısını devlete verebileceğiz, kota uygulaması var biliyorsunuz. Özel sektör bizden ortalama olarak 4 liradan çay alacak. Bu da devletin açıkladığı 7 lira taban fiyatın 5 liraya düşeceğini gösteriyor. TÜİK açıklamasında enflasyon yüzde 70 ama bizim düşüncelerimize göre yüzde 100'ü geçtiği bir zamanda yüzde 70 artışı ben doğru bulmuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın Rize’deki konuşmasında özel sektörle ilgili hiçbir şey konuşmaması bence düşündürücü" diye konuştu.

"Bana fiyat verme, çayımı satın al yeter"

Çay fiyatının 30 TL de olsa anlam ifade etmediğini söyleyen Harun Saral, "Çay fiyatı hiç önemli değil. Çayı alacak mı benden? Ben, 2,5 liraya çay satıyorum özel sektöre. Önemli olan, bunu çözeceksin. Çaya ver 30 lira, hiç önemi yok ki çayı almadıktan sonra. Açıklanan fiyat iyi, normal ama ben şimdi özele 3 liradan çay sattığım zaman bin liraya gelir benim çayımın fiyatı. Kırması var, masrafı var, bin liraya satmış olurum. Sen ver ona 30 lira, ne kıymeti var verdiğin fiyatın" dedi.

Özel sektörü eleştiren Mehmet Bayraktar ise "Çayı devlet alacak, özel sektöre devlet satacak. Reis onu becerir, o düzeni. İsterse bedava versin çayı ona, ama benim çayımı alsın; kime, nasıl, ne fiyata verirse versin. Benim çayımı devlet alsın, sorun biter. Reis bu işi iyi bilir, ben AKP’liyim" diye konuştu.

"Bu fiyatla kimi kandırıyorsunuz"

Özel sektörün devletin açıkladığı fiyatın altında çay almasına tepki gösteren Muzaffer Çakıroğlu adlı vatandaş da "Fiyatın açıklanması yeterli olmuyor. Açıklanan fiyatla sözler tutulmuyor. Akkuş’a, Doğuş’a 22 liradan devlet kuru çay satıyor, özel sektör benden alıyor onu 4 liraya. 10 lira olsa fiyatı ne fark eder? Yani devlet bana 10 lira fiyat verse gene ben Akkuş’a müstahsilim, 2,5 liraya çay satacağım. Kimi kandırıyoruz? Özel sektör almıyor. Özel sektöre aldırıyorlar. 600 ton kuru çayı devlet, geçen sene özel kuruluşa verdi 22 liradan. Bana da bunu satıyor devlet, 45 liradan. Ben de onun müstahsiliyim. Ben 1 lira eksik alamıyorum, oraya 22 liradan veriyor kuru çayını. Özel sektör de yaş çayı benden alıyor 2 bin 400'e. Devlet 10 bin lira verse ne ifade eder ki" dedi.