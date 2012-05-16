Trabzon'dan Samsun'a yüzerek rekoru deneyen yüzücü kayboldu

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Trabzon'dan Samsun'a yüzerek rekor kırmayı amaçlayan rekortmen yüzücü Alper Sunaçoğlu’nun denemesi, kendisine eşlik eden yüzücünün Giresun açıklarında kaybolmasıyla son buldu.

Sunaçoğlu’na eşlik eden Ukraynalı yüzücülerden Karol Vilademir, Giresun açıklarında bugün saat 15.00 sıralarında dalga boyunun yükselmesi nedeniyle kayboldu. Vilademir’in 5 saatlik aramanın ardından bulunması ve bu sırada yaşanan kaos nedeniyle rekor denemesini ertelendiğini açıklayan Sunaçoğlu, ancak söz verdiği etaplar halinde yüzerek 19 Mayıs’ta Samsun’dan karaya çıkacağını söyledi.



Trabzon’un Akçakale Beldesi’nden dün saat 14.00’te Karadeniz’e girerek yüzmeye başlayan ve 19 Mayıs’ta Atatürk’ün karaya ayak bastığı mevkiden Samsun’da karaya çıkmayı hedefleyen rekortmen yüzücü Alper Sunaçoğlu’nun denemesi Giresun’da son buldu. Ukraynalı yüzücülerin de belli etaplarda kendisine eşlik ettiği Alper Sunaçoğlu, bugün saat 15.00 sıralarında Giresun açıklarına geldi. Bu sırada Sunaçoğlu’na eşlik eden yüzücülerden Ukraynalı Karol Vilademir, bir anda gözden kayboldu. Deniz şartlarının kötü olması ve dalga boyunun yüksekliği nedeniyle yüzücü grubuna eşlik eden teknenin görüş alanından çıkan Vilademir’in bulunamaması üzerine Sahil Güvenlik’e haber verildi. Sahil Güvenlik ekiplerinin denizde yaptığı arama sonuç vermeyince karadan da arama başlatıldı. Ukraynalı yüzücü saat 20.00 sıralarında Giresun Limanı’na 10 kilometre uzaklıktaki Uzuncakum mevkisinde karaya çıkmış halde bulundu. Vilademir’in, dalgaların sürüklemesi nedeniyle tekneyle temasının kesilmesi üzerine karaya doğru yüzmeye başladığı belirtildi.



Rekor denemesi olmadan yüzeceğim



Bu sırada rekor denemesine ara veren ve tekneye çıkan Alper Sunaçoğlu da saat 21.00 sıralarında Giresun Limanı’na geldi. Sunaçoğlu, bu sabah saatlerinde kendisinin de deniz şartlarının kötülüğü nedeniyle kıyıya çıkmak zorunda kaldığını, daha sonra teknenin kendisini aldığını belirterek, "Bu şoku atlattıktan 2 – 3 saat sonra deniz patladı ve Ukraynalı arkadaşımız denizde kayboldu. Akıntıya kapılıp bayağı açılmış. Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan destek istedik. Onlar duruma müdahale etti ve 5 saatlik bir arama sonrasında şans eseri kendisine ulaştık" dedi. Sunaçoğlu, yaşadıkları kötü olayların enerjilerini tükettiğini ve morallerinin bozduğunu belirterek, şöyle konuştu:



"Rekor denememizi sonlandırdık ancak yine de etaplar halinde yüzmeye devam edeceğim ve söz verdiğim gibi 19 Mayıs’ta Samsun’a çıkacağım. Bundan sonraki sembolik bir yüzme olacak. Yaşadığımız bu olaylar enerjimizi bitirdi. Kötü bir gün yaşadık. Arkadaşımızın öldüğünü sandık. Bu durum moral bozukluğuna yol açtı. Bazı ufak kazalar da atlattığımız için hepsi üst üste gelince bir moral çöküntüsü oldu. Şimdilik Karadeniz’de bu rekoru erteliyoruz ama söz verdiğimiz tarihte Samsun’a da çıkacağız. Periyodik olarak deniz şartlarına göre yüzmeye devam edeceğim. Su çok soğuktu, hepimiz çok zorlandık. Yüz felci geçirenler oldu."



Sunaçoğlu’nun antrenörü Cengiz Altaylı ise, "Büyük bir şok yaşadılar. Onların bu halini ve Alper’in sağlık durumunu göz önünde bulundurarak rekor denemesini erteledik. Karadeniz’in müthiş dalgaları bizi engelledi. Ancak 19 Mayıs’a verdiği önemi bir kez daha hatırlatmak amacıyla Alper yüzmeye devam edecek. Rekor denemesi olmayacak. Van Gölü veya Ege’de yapacağımız bir hazırlıkla bu rekoru başka zaman deneyeceğiz" ifadesini kullandı.



Ukraynalı yüzücü: Korkmadım



Denizde kaybolduktan 5 saat sonra bulunan Karol Vilademir ise, "Dalgalar artınca tekneyi göremedim ve beni kaybettiklerini düşünerek kıyaya doğru yüzdüm. Bir ara tekneyi gördüm ve takip etmeye başladım ancak dalgalar yeniden yükselince onları yeniden kaybettim. Korkum olmadı. Sadece dalgalar yükseldiği için birbirimizi göremedik ve bu sıkıntı doğurdu. Alper’e destek amacıyla geldik ve gereken desteği verdik. Dalgalar nedeniyle birbirimizi kaybedince tatsız olaylar oldu" diye konuştu.



Giresun Limanı’nda Yüzme İl temsilcisi Heves Bozbağ tarafından karşılanan kafilenin geceyi Giresun’da geçireceği, yabancı yüzücülerin yarın ülkelerine döneceği belirtildi. Alper Sunaçoğlu ise, yarın tekneyle denize açılacak ve hava durumuna göre belirli etapları yüzerek 19 Mayıs’ta Samsun’a ulaşacak.



Bu arada dün Alper Sunaçoglu ile suya giren Ukraynalı engelli yüzücü Olga Pasalok’un 38 kilometre yüzerek bu alanda dünya rekoru kırdığı ileri sürüldü.