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Trabzon'dan 100 ziyaretçi, Derik'i gezdi

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın 'Kardeş Şehirler' projesi kapsamında Mardin'in Derik ilçesine Trabzon'dan gelen yaklaşık 100 kişi, esnafı ziyaret edip, vatandaşlarla sohbet etti

09 Aralık 2017 20:59

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı\'nın \'Kardeş Şehirler\' projesi kapsamında Mardin\'in Derik ilçesine Trabzon\'dan gelen yaklaşık 100 kişi, esnafı ziyaret edip, vatandaşlarla sohbet etti.
Kardeş Şehirler Projesi Koordinatörü Ahmet Külekçi, Mardin Trabzonspor Taraftarları Dernek Başkanı İbrahim Aydın, Trabzon Ortahisar Belediye personeli, Trabzon\'daki sivil toplum kuruluşları ve basın temsilcilerinden oluşan 100 kişilik grup, 2 otobüsle bugün Derik\'e geldi. 10 Kasım 2016 tarihinde, makam odasında yerleştirilen bir bombanın patlatılması sonucu şehit olan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk\'ün makam odasını ziyaret eden Trabzon kafilesi, burada Fatiha okudu. Kafile daha sonra ilçe merkezine giderek, esnafla sohbet etti. Derik Kaymakamı Hakan Kafkas\'ın da eşlik ettiği ziyaretçiler, çarşıda alışveriş yaptı. Trabzonlu konuklar, dünyaca meşhur Derik kahvaltılık zeytini alarak memleketlerine götürmek üzere otobüs bagajına koydu. Ziyaretçiler daha sonra Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Parkı\'nı da gezerek bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kaymakam Hakan Kafkas\'ı da ziyaret eden Trabzon kafilesi burada AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Karahan ile de sohbet edip çay içti.
Proje Koordinatörü Ahmet Külekçi, dün Kızıltepe Belediyesi ile ortak düzenledikleri Hamsi Festivali\'ne katıldıklarını belirterek, Mardin\'i de gezme fırsatı bulduklarını söyledi. Mardin\'in çok güzel bir kent olduğunu anlatan Külekçi, \"Bugün de Derik ilçemizdeyiz. Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk\'ü andık, onu her zaman yüreğimizde yaşatacağız\" dedi.
Kaymakam Kafkas da Trabzon kafilesini Derik\'te ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
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