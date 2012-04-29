Bu üst geçit Trabzonlular'ı çileden çıkardı!

Trabzon'da, girişinde engelliler ve bebek arabaları için merdivenin yanı sıra düz yol yapılan, çıkışında ise sadece merdiven bulunan üstgeçit, özellikle tekerlekli sandalye ya da akülü araba kullanan engellileri şaşırtıyor.

Eski Sahil Yolu'nun Ayasofya Mahallesi mevkisinde yayaların karşıya rahat geçmesi için yaptırılan üstgeçit, bir süre önce hizmete açıldı. Yayaların yolun karşısına geçişlerinde büyük rahatlık sağlayan üstgeçidin yapılışı sırasında, engelliler ve bebek arabaları da unutulmadı. Ancak yapım aşamasında, engellilerin daha rahat çıkması için girişine düz bir yol yapılan üstgeçidin çıkışında ise düz yol bulunmaması dikkati çekiyor. Bu nedenle özellikle tekerlekli sandalye ya da akülü araba ile üstgeçidi düz yoldan girerek kullanan engelliler, aşağı inmek için merdivenlerle karşılaşınca şaşkınlık yaşıyor.

Mahalle sakinlerinin tepkisi

Mahalle sakinlerinden emekli işçi Osman Kahraman, üstgeçidin girişinin düz, çıkışının ise merdivenli olduğunu ifade ederek, ''Böyle sahile böyle bir üst geçidin yapılması çok mantıksız. Engellilere daha güzel bir geçiş imkanı sağlanacak üstgeçit yapabilirlerdi'' dedi. Engellilerin üstgeçitten tekerlekli rahat inemediğini anlatan Kahraman, ''Hangi mantık böyle bir merdiven yapmayı düşündü aklım almıyor. Rize'de de böyle bir üstgeçit var ama onun üzerinde araba dahi geçiyor. Trabzon'da ilk defa böyle bir üstgeçit görüyorum'' diye konuştu.

Ev hanımı İlkay Gedikli ise üstgeçide merdivenli bölümünden girdiklerini ancak inerken düz geçişle karşılaştıklarını anlatarak, ''Bir süre önce arkadaşlarla bu üstgeçitten geçtik, yanımızdaki bebek arabası vardı. Bebek arabasıyla merdivenlerden çıkarken zorlandık. Çıkış düz olduğu için rahatlıkla indik'' dedi.

Engellilerin merdivenli bölümden inip çıkamadığını söyleyen Gedikli, ''Engelliler merdivenli bölümden üstgeçide rahatlıkla çıkamazlar ama düz bölümden rahatlıkla inerler. Merdivenli bölüme de engelliler için düz bir yol yapılmalı'' ifadelerini kullandı. Üstgeçidin düz yolu olan bölümünden rahatlıkla inip çıkan yaşlılar da üst geçidin merdivenli bölümüne düz bir yol yapılmasını istedi.