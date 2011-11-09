Trabzon'daki dev projeyi Karadeniz'in dalgaları yuttu

T24 -

'Zarar artabilir'



'Onca paraya yazık'

Odalara göre hatalı

Trabzonspor'a 40 bin kişilik stadyum

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük önem verdiği ve Trabzon'a geldiğinde incelemelerde bulunduğu, denizin doldurularak 850 bin metrekare alan üzerine yapılması planlanan Akyazı Projesi Karadeniz'in dev dalgaları altında kaldı.Akşam gazetesinin haberine göre, Çevreciler ve Mimarlar Odası tarafından sürekli eleştrilen son olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı 4 yıl süren tartışmaların ardından TOKİ işbirliği ile 600 milyon TL tahmini bedelle 1 yıl önce yapımına başlanan dev spor kompleksindeki çalışmalar geçen haziran ayında durdurulmuştu. Trabzon Mimarlar Odası'nın şikayetiyle haziran ayında durdurulan çalışmalar, Danıştay'ın durdurma kararını reddetmesiyle ekim ayı başında yeniden start aldı.Avni Aker Stadyumu'nun yıkılarak bu alana taşınması yönüyle de dikkat çeken dev proje dalgalara teslim oldu. 2 gündür Karadeniz'i etkisi altına alan fırtınanın oluşturduğu dalgalar, hem tahkimat duvarlarını parçaladı, hem de dolgu alanlarını yerle bir etti. Boyu zaman zaman 3-4 metreyi bulan dev dalgalar, yaklaşık 250 bin ton tahkimat duvarını (dalgakıran) yıktı, 100 bin tonluk dolgu malzemesini denize sürükledi. Karadeniz'de sert rüzgarın sürmesi nedeniyle zararın artmasından endişe ediliyor.Dolgu çalışmalarını sürdüren Sistem A.Ş.'nin Şantiye Şefi ve Proje Sorumlusu Gökhan Bektaş, 'Bu tür risklere karşı 2 bin 100 metre uzunluğunda taş tahkimat duvarı yapılmalıydı. Biz uçtan 975, diğer uçtan da 765 metre duvar yaptık. Yaz aylarında hem bu duvarları tamamlamak, ardından da kış gelmeden güçlendirmeyi planladık. Ancak tam inşaat mevsiminde Mimarlar Odası'nın başvurusu sonrası mahkeme kararı ile çalışmalar durdu, elimiz kolumuz bağlandı. Danıştay kararı ile 15 gündür yeniden çalışmaya başladık ama yetmedi. 900 metrelik tahkimat duvarını oluşturan 200 bin ton taş yıkıldı. Ayrıca dolgu alanından da 100 bin tona yakın malzeme denize taşındı. Zarar şimdilik 6 milyon lira civarında, yazık' diye konuştu.Projenin hatalı yapılmasının bu duruma yol açtığını savunan Trabzon Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Semih Peker, 'Deniz dolgusu yapılırken önce tahkimat duvarları tamamlanmalıydı. Dalgalar hem tahkimat duvarını yıktı hem de dolgu malzemelerini alıp gitti. Büyük hata. Demek ki dolgu malzemeleri suya dayanıklı değil. Ortada büyük hata var' dedi. Başkan Peker, projenin ada şeklinde yapılmadığını, sahil tarafına kanal konulmamasının da ileride daha büyük felaketlere yol açacağına dikkat çekerken, Trabzon Mimarlar Odası Başkanı Salih Akyüz de, 'Bu proje yanlışlarla dolu. Haklılığımız bir bir ortaya çıkmaya başladı' dedi.Akyazı projesi kapsamında, 40 bin kişilik stadın yanı sıra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü hizmet binası, 3 bin seyirci kapasiteli spor salonu, 1 adet doğal, 1 adet sentetik yüzeyli çim futbol sahası, 3 adet doğal çim yüzeyli futbol sahası, 6 adet açık tenis kortu, 1 adet 3 bin seyircili centerkort (izleyici alanları bulunan tenis kortu), kamp eğitim merkezi binası ile 1 adet açık basketbol, voleybol ve tenis sahası ile sporla ilgili diğer sosyal donatı alanlarının yer alacağı spor kompleksi yapılacak.