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Spor

TRABZONDAKİ AÇILIŞ GÖRKEMLİ OLACAK TRABZON (A.A)

17 Temmuz 2011 20:14

-TRABZONDAKİ AÇILIŞ GÖRKEMLİ OLACAK TRABZON (A.A) - 17.07.2011 - Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürü Yunus Akgül, Trabzon'un, kentte 23-30 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Avrupa Gençlik Olimpik Oyunlarına (EYOF) hazır olduğunu söyledi. Trabzon'a gelen Akgül, yaptığı açıklamada, kentte 23-30 Temmuz tarihleri arasında EYOF'un düzenleneceğini anımsatarak, tesislerin tamamlandığını ve çeşitli yarışmalarla test edilip hazır hale getirildiğini söyledi. Kentin EYOF'a hazır olduğunu anlatan Akgül, oyunlar sonrası söz konusu tesislerin ulusal ve uluslararası organizasyonlarla kentin kaderini değiştireceğini ve bunun için Türkiye'deki federasyonların hazırlık yaptığını da ifade etti. Akgül, oyunlarının açılışının 24 Temmuz Pazar günü Hüseyin Avni Aker Stadı'da yapılacağını belirterek, ''Trabzon EYOF'a hazır. Avni Aker'de Türkiye'nin bugüne kadar düzenlediği organizasyonlardaki en görkemli açılış törenini yapacağız. Bir aydan beri günde 24 saat süreyle açılış töreni için çalışılıyor. Sürprizlerle dolu bu açılışı izleyenler bir tarihe de tanıklık edeceklerdir'' dedi. Türkiye'nin EYOF'da madalya kazanmada sürekli artan bir grafiği bulunduğuna da işaret eden Akgül, ''Kendi evimizdeki EYOF'a çok iyi hazırlandık. Başarıda ve madalya kazanmada da rekor kıracağız'' diye konuştu.

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