Trabzon'da zirve hesabı!



Turkcell Süper Lig'in 16. hafta karşılaşmasında şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, sahasında Eskişehirspor'u ağırlıyor.



Hüseyin Avni Aker Stadı'na saat 19:00'da başlayacak olan mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Bülent Gökçü ve Erdinç Sezertam yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Özgün Yankaya. Lig TV'den canlı yayınlanacak mücadeleyi Sporx.com Canlı Anlatım Servisi'nden dakika dakika takip edebilirsiniz.



TRABZONSPOR'DA LİDERLİK HESAPLARI



Turkcell Süper Lig'de sahasında Eskişehirspor'u konuk edecek Trabzonspor'da, geçen hafta kaybedilen liderliği tekrar ele geçirmenin hesabı yapılıyor. Aynı puana sahip olmasına karşın averajı iyi olan Sivasspor'un Gençlerbirliği deplasmanında puan kaybını bekleyecek olan bordo-mavililer, Eskişehirspor'u sahasında yenerek ilk yarıyı lider tamamlamayı hedefliyor.



Trabzonspor'da sakatlığı süren kaleci Tolga Zengin ile kart cezalısı Tayfun Cora, maç kadrosunda yer almayacak. Bordo mavili ekipte 3 sarı kartı bulunan Umut Bulut ve Serkan Balcı, Eskişehirspor maçında kart görmeleri halinde ligin ikinci yarısının ilk haftasındaki Fenerbahçe maçında takımdaki yerlerini alamayacak.



Teknik Direktör Ersun Yanal, Eskişehirspor maçı öncesi özellikle sarı kart ceza sınırında bulunan Serkan ve Umut Bulut'u uyardı. Devre arasından sonra oynanacak olan Fenerbahçe maçı öncesi, iki futbolcuyu kaybetmek istemeyen Yanal, diğer futbolculara da agresif olmamaları konusuna uyarılarda bulundu.



ESKİŞEHİRSPOR SIKINTILI



Trabzonspor maçı öncesi ligde 18 puanla 10. sırada bulunan Eskişehirspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, kart cezalısı ve sakat olan oyuncuları nedeniyle Trabzonspor karşılaşmasına 4 savunma oyuncusundan yoksun çıkacaklarını açıkladı. Çalımbay, deplasmanda oynayacakları Trabzonspor maçında kart cezalısı olan Nadareviç ve Murat Önür'le sakatlıkları süren Vucko ve Serkan'ın forma giyemeyeceğini belirtti.



MUHTEMEL 11'LER



TRABZONSPOR

Sylva

Serkan

Song

Egemen

Cale

Hüseyin

Colman

Selçuk

Yattara

Umut

Gökhan



ESKİŞEHİRSPOR

İvesa

Koray

Sezgin

Tayfun

Ahmet Sağlam

Serdar

Emre Toraman

Bülent Ertuğrul

Poljak

Youla

Anderson



STAT: Hüseyin Avni Aker

HAKEM: Fırat Aydınus

SAAT: 19:00

YAYIN: Lig TV & Sporx.com Canlı Anlatım Servisi



TRABZONSPOR HİÇ YENİLMEDİ



Trabzonspor, Hüseyin Avni Aker Stadı'nda karşılaşacağı Eskişehirspor'a bugüne kadar evinde hiç yenilmedi. Trabzonspor'un lige çıktığı 1974-75 sezonunda iki takım arasında başlayan serüvende 28 maç yapıldı. Bordo-mavililerin galibiyetlerde 11-4 üstünlüğü bulunuyor. 13 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer, 31 gol atarken kalesinde 11 gol gördü.



Trabzonspor ile Eskişehirspor en son kırmızı-siyahlı takımın ligden düştüğü 1995-96 sezonunda karşı karşıya geldi. Trabzonspor, sahasında rakibi karşısında 7-1'lik skorla en farklı galibiyetini alırken, deplasmandan da 2-0'lık galibiyetle döndü.



Trabzonspor, Eskişehirspor ile Hüseyin Avni Aker Stadı'nda yaptığı maçlarda rakibine hiç yenilmedi. Bordo-mavili takım, sahasındaki 14 maçta 9 galibiyet ve 5 beraberlik aldı. Bordo-mavililer, sahasında 25 gol atarken kalesinde 6 gole engel olamadı.



