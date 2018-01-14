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Trabzon'da yolcu uçağı pistten çıktı (3)- yeniden

Yazıişleri Müdürlerinin dikkatine 'Trabzon'da yolcu uçağı pistten çıktı' başlıklı haberimizi, kaynağından alınan bilgiler doğrultusunde yeniden veriyoruz YENİDEN --------------- Muhammet KAÇAR-Fatih TURAN-Osman ŞİŞKO-Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)- ANKARA-

14 Ocak 2018 04:24

Yazıişleri Müdürlerinin dikkatine
\'Trabzon\'da yolcu uçağı pistten çıktı\' başlıklı haberimizi, kaynağından alınan bilgiler doğrultusunde yeniden veriyoruz

YENİDEN
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Muhammet KAÇAR-Fatih TURAN-Osman ŞİŞKO-Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)- ANKARA- Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları\'na ait yolcu uçağı, Trabzon Havalimanı\'na indikten sonra pist başında manevra yaparken, pistten çıktı. Uçağın toprağa saplandığı kazada, ölen ya da yaralanan olmadı.
Ankara- Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları\'na ait PC8622 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, bugün saat 23.30 sıralarında Trabzon Havalimanı\'na iniş yaptı. Uçak, yağmur nedeniyle ıslak zeminde pist başında manevra yaparken, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıktı, pist kenarındaki toprak yığınına girdi. Kazanın ardından olay yerine arama kurtarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, uçakta bulunan mürettebat ve yolcu, toplam 162 kişi, kısa sürede tahliye edildi. İtfaiye ekipleri, uçağın alev alma ihtimaline karşın soğutma çalışması yaptı.
HAVALİMANI TRAFİĞE KAPATILDI
Trabzon Havalimanı, yarın saat 08.00\'e kadar hava trafiğine kapatılırken, uçaklar da Erzurum, Erzincan, Ordu-Giresun ve Samsun havalimanlarına yönlendirildi.
VALİ YÜCEL: YOLCULAR SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE TAHLİYE EDİLDİ
Trabzon Valisi Yücel Yavuz, uçaktaki 162 kişinin sağlıklı bir şekilde tahliye edildiğini belirterek, \"Trabzon-Ankara seferini yapan, özel bir havayoluna ait uçak, iniş yaptıktan sonra pist başına ilerlediği sırada henüz bilinmeyen nedenle pistten çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan yok. Uçağın 162 yolcusu ve mürettebatı sağlıklı bir şekilde tahliye edildi. Havalimanını sabah saat 8\'e kadar uçak trafiğine kapatıldı\" dedi.
Kazanın nedeninin yapılacak olan incelemenin ardından belli olacağı belirtildi.

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